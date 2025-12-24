Макрон назвал сроки работы над "надежными гарантиями" безопасности для Украины

Мирный план США

Напомним, США разработали мирный план, направленный на завершение войны РФ против Украины. Изначально он состоял из 28 пунктов, однако впоследствии был сокращен до 20.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что Украина и США пока не обсуждают сроки действия гарантий безопасности. В то же время украинский лидер настаивает на том, чтобы за гарантии безопасности для Украины проголосовал Конгресс США.

Кроме того, Зеленский на прошлой неделе заявлял, что Украина довольна гарантиями безопасности от Европы "на 90%". В то же время он признал, что они не полностью удовлетворяют Украину и не все в них устраивает.

В понедельник, 22 декабря, украинский лидер заявил, что Украина и США обсуждают временные рамки для гарантий безопасности. По его словам, гарантий насчитывается четыре.

В частности, это: численность украинской армии, членство Украины в Евросоюзе, "коалиция решительных" и гарантии от США.