Макрон назвав терміни роботи над "надійними гарантіями" безпеки для України

Французький лідер Еммануель Макрон розповів, що "коаліція охочих" почне наступний раунд переговорів щодо безпекових гарантій для України в січні 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Еммануеля Макрона в X.
Він зазначив, що сьогодні, 24 грудня, провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Її ключовою темою став розвиток ініціатив "коаліції охочих" та посилення обороноздатності України.
За словами Макрона, наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.
"Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру", - наголосив він.
Нагадаємо, США розробили мирний план, спрямований на завершення війни РФ проти України. Спочатку він складався з 28 пунктів, проте згодом був скорочений до 20.
Минулого тижня президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна і США поки що не обговорюють терміни дії гарантій безпеки. Водночас український лідер наполягає на тому, щоб за гарантії безпеки для України проголосував Конгрес США.
Крім того, Зеленський минулого тижня заявляв, що Україна задоволена гарантіями безпеки від Європи "на 90%". Водночас він визнав, що вони не повністю задовольняють Україну і не все в них влаштовує.
В понеділок, 22 грудня, український лідер заявив, що Україна і США обговорюють часові рамки для гарантій безпеки. За його словами, гарантій налічується чотири.
Зокрема, це: чисельність української армії, членство України в Євросоюзі, "коаліція рішучих" та гарантії від США.