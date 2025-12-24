Макрон назвав терміни роботи над "надійними гарантіями" безпеки для України

Він зазначив, що сьогодні, 24 грудня, провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте. Її ключовою темою став розвиток ініціатив "коаліції охочих" та посилення обороноздатності України.

За словами Макрона, наступний раунд переговорів щодо гарантій безпеки для України стартує вже на початку 2026 року.

"Починаючи з січня в Парижі, ми продовжимо роботу, розпочату в цих рамках, щоб забезпечити Україні надійні гарантії безпеки, що є передумовою для міцного та тривалого миру", - наголосив він.