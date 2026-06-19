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Макрон назвал роль Европы в переговорах с РФ, и это не посредник

18:44 19.06.2026 Пт
2 мин
На что именно рассчитывает ЕС в предстоящем диалоге?
aimg Валерий Ульяненко
Макрон назвал роль Европы в переговорах с РФ, и это не посредник Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
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Лидеры стран Европейского Союза должны участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. Этому есть несколько причин.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

"Европейцы не являются посредниками. Мы на стороне Украины. Мы оказываем помощь и поддержку, а также ввели санкции против России", - подчеркнул он.

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Французский лидер подчеркнул, что европейцы должны быть за столом переговоров в тот день, когда они начнутся, поскольку интересы ЕС напрямую связаны с тем, что происходит в Украине.

"Это правда благодаря поддержке, которую мы предоставили, из-за вопроса расширения, который волнует европейцев, из-за финансовой помощи и оказанных нами кредитов", - заявил Макрон.

Макрон назвал роль Европы в переговорах с РФ, и это не посредникФото: Макрон сделал заявление по Украине (инфографика РБК-Украина)

Ранее Макрон заявил, что президент США Дональд Трамп согласился с тем, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры. Он и лидеры G7 отметили, что предыдущие попытки дипломатического урегулирования не дали никакого ощутимого результата.

Отметим, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Кремль реагирует только на силу, поэтому странам Евросоюза необходимо выработать единую позицию, чтобы избежать ошибок, допущенных ранее.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более половины граждан России выступают за прекращение войны. При этом он подчеркнул, что россияне видят отсутствие значительных достижений армии РФ на поле боя.

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