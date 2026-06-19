Макрон назвав роль Європи у переговорах з РФ, і це не посередник
Лідери країн Європейського Союзу мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. На це є декілька причин.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
"Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії", - наголосив він.
Французький лідер підкреслив, що європейці мають бути за столом переговорів в той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси ЄС безпосередньо пов’язані з тим, що відбувається в Україні.
"Це правда завдяки підтримці, яку ми надали, через питання розширення, яке хвилює європейців, через фінансову допомогу та позики, які ми надали", - заявив Макрон.
Фото: Макрон зробив заяву щодо України (інфографіка РБК-Україна)
Раніше Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп погодився, що у РФ не було серйозного бажання вести переговори. Він з лідерами G7 зауважили, що попередні спроби дипломатичного врегулювання не дали жодного відчутного результату.
Зазначимо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Кремль реагує лише на силу, тому державам Євросоюзу необхідно виробити єдину позицію, аби уникнути помилок, допущених раніше.
Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад половина громадян Росії виступають за припинення війни. При цьому він підкреслив, що росіяни бачать відсутність значних досягнень армії РФ на полі бою.