Макрон назвав роль Європи у переговорах з РФ, і це не посередник

Лідери країн Європейського Союзу мають брати участь у переговорах щодо завершення війни в Україні. На це є декілька причин.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Європейці не є посередниками. Ми стоїмо на боці України. Ми надаємо допомогу та підтримку, а також ввели санкції проти Росії", - наголосив він.

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Французький лідер підкреслив, що європейці мають бути за столом переговорів в той день, коли вони почнуться, оскільки інтереси ЄС безпосередньо пов’язані з тим, що відбувається в Україні.

"Це правда завдяки підтримці, яку ми надали, через питання розширення, яке хвилює європейців, через фінансову допомогу та позики, які ми надали", - заявив Макрон.

Фото: Макрон зробив заяву щодо України (інфографіка РБК-Україна)

Раніше Макрон заявив, що президент США Дональд Трамп погодився, що у РФ не було серйозного бажання вести переговори. Він з лідерами G7 зауважили, що попередні спроби дипломатичного врегулювання не дали жодного відчутного результату.