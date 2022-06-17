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Макрон назвав умову для візиту до Росії

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Париж, П'ятниця 17 червня 2022 00:58
Макрон назвав умову для візиту до Росії Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність приїхати в Росію і зустрітися з президентом Володимиром Путіним. Однак такий візит може відбутися лише за певних "попередніх умов".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал TF1.

Він зазначив, що поки жодних сигналів від Москви не надходило.

"Хтось не розуміє, чому я продовжую говорити з Путіним. Я робив це, тому що бачу в цьому роль Франції. Візит в Росію? Для цього потрібні попередні умови, а значить жести з боку Путіна. Я продовжу говорити з ним з відома президента України і за умови, що це принесе користь", - зазначив президент Франції.

Він уточнив, що згадані ним передумови станом на сьогодні не виконані.

Також Макрон заявив, що його відносини з Володимиром Зеленським не погіршилися через контакти з російською стороною.

"Я був першим лідером, який прийняв його між двома турами (президентських виборів у 2019 році)", - нагадав президент Франції.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що серед країн Заходу є домовленість не постачати Україні танки і штурмові літаки, щоб не вступати в конфронтацію з Росією.

Під час візиту до Києва Макрон заявив, що Франція надасть Україні ще шість додаткових САУ "Цезар".

Крім цього, Зеленський заявив, що заклики французького президента не принижувати Росію - вже пройдене питання.

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