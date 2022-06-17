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Макрон назвал условие для визита в Россию

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Париж, Пятница 17 июня 2022 00:58
Макрон назвал условие для визита в Россию Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным. Однако такой визит может состояться только при определенных "предварительных условиях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал TF1.

Он отметил, что пока никаких сигналов от Москвы не поступало.

"Кто-то не понимает, почему я продолжаю говорить с Путиным. Я делал это, потому что вижу в этом роль Франции. Визит в Россию? Для этого нужны предварительные условия, а значит жесты со стороны Путина. Я продолжу говорить с ним с ведома президента Украины и при условии, что это принесет пользу", - отметил президент Франции.

Он уточнил, что упомянутые им предпосылки по состоянию на сегодня не выполнены.

Также Макрон заявил, что его отношения с Владимиром Зеленским не ухудшились из-за контактов с российской стороной.

"Я был первым лидером, принявшим его между двумя турами (президентских выборов в 2019 году)", - напомнил президент Франции.

Напомним, ранее Макрон заявил, что среди стран Запада есть договоренность не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией.

Во время визита в Киев Макрон заявил, что Франция предоставит Украине еще шесть дополнительных САУ "Цезарь".

Кроме этого, Зеленский заявил, что призывы французского президента не унижать Россию - уже пройденный вопрос.

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