Зеленський сказав, що думає про Макрона після закликів не принижувати Росію
Президент України Володимир Зеленський обговорив з французьким колегою Еммануелем Макроном його заклики не принижувати Росію, це питання вже пройдено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на брифінгу з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.
"Ми після того висловлювання (не принижувати Росію) або проявів в медіа, ми обговорили це питання, ми його пройшли. Я вважаю, що сьогодні президент Макрон та інші колеги відверто підтримали Україну з приводу нашого кандидатства. Це великий результат, і я дуже вдячний", - зазначив він.
Нагадаємо, на початку червня Макрон закликав не принижувати Росію, щоб після завершення війни з Україною можна було вивести її з ізоляції.
При цьому надалі офіційний Париж уточнив, що не планує йти на поступки Москви і хоче, щоб Україна перемогла у війні і відновила свою територіальну цілісність.
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