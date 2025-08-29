Макрон: мы готовы давить санкциями, чтобы вернуть Путина за стол переговоров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Макрон и Мерц призывают ударить по военной машине РФ и помешать России получать средства от продажи нефти. Они настаивают на санкциях против компаний из третьих стран, которые помогают России финансировать войну в Украине.

"Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции - и мы готовы это сделать - а также США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с Мерцем.

Издание отмечает, что европейские лидеры теряют терпение на фоне полного нежелания президента США Дональда Трампа противостоять российскому диктатору Владимиру Путину.

Союзники считают, что угроза вторичных санкций от ЕС заставит Трампа выполнить угрозы по усиленному давлению на Россию. "Дедлайн", который установил Трамп для Кремля, почти истек; Россия ответила мощным ракетно-дронным ударом по Киеву вместо того, чтобы договариваться о мире.