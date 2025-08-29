Москва встревожена: объемы торговли с Пекином обваливаются перед встречей Путина и Си
Падение российско-китайской торговли вызывает беспокойство Москвы перед саммитом лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия столкнулась с падением объемов торговли с Китаем и стремится изменить эту тенденцию перед предстоящим саммитом лидеров в северном портовом городе Тяньцзинь.
Так, по данным источников Reuters, падение торговли с января по июль 2025 года составило 8,1%, что вызвало беспокойство в Москве.
Причины падения торговли
Уменьшение импорта российской нефти в Китай, сокращение поставок транспортных средств и электроники, а также естественная коррекция после рекордного уровня торговли в 2024 году.
Сферы потенциального роста
Российские чиновники рассматривают расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и транспортных проектах, в частности трубопровод "Сила Сибири-2".
Политический контекст
Путин использует саммит для укрепления стратегического партнерства с Китаем, хотя эксперты отмечают, что Пекин действует преимущественно в собственных интересах и остается доминирующим игроком в отношениях.
Саммит Путина и Си Цзиньпина станет очередным важным этапом для поддержки двусторонних отношений и попытки Москвы стабилизировать торговлю с главным экономическим партнером.
Напомним, Москва нашла покупателя для санкционного газа. Так, российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США.