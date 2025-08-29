ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Москва встревожена: объемы торговли с Пекином обваливаются перед встречей Путина и Си

Пятница 29 августа 2025 01:17
UA EN RU
Москва встревожена: объемы торговли с Пекином обваливаются перед встречей Путина и Си Фото: Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Падение российско-китайской торговли вызывает беспокойство Москвы перед саммитом лидеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россия столкнулась с падением объемов торговли с Китаем и стремится изменить эту тенденцию перед предстоящим саммитом лидеров в северном портовом городе Тяньцзинь.

Так, по данным источников Reuters, падение торговли с января по июль 2025 года составило 8,1%, что вызвало беспокойство в Москве.

Причины падения торговли

Уменьшение импорта российской нефти в Китай, сокращение поставок транспортных средств и электроники, а также естественная коррекция после рекордного уровня торговли в 2024 году.

Сферы потенциального роста

Российские чиновники рассматривают расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, энергетике и транспортных проектах, в частности трубопровод "Сила Сибири-2".

Политический контекст

Путин использует саммит для укрепления стратегического партнерства с Китаем, хотя эксперты отмечают, что Пекин действует преимущественно в собственных интересах и остается доминирующим игроком в отношениях.

Саммит Путина и Си Цзиньпина станет очередным важным этапом для поддержки двусторонних отношений и попытки Москвы стабилизировать торговлю с главным экономическим партнером.

Напомним, Москва нашла покупателя для санкционного газа. Так, российский танкер со сжиженным газом впервые пришвартовался в Китае, несмотря на санкции США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Китай Си Цзиньпинь
Новости
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
В пригороде Киева остановили масштабный концерт YakTak: в ОВА назвали причину
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы