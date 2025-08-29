Макрон: ми готові тиснути санкціями, щоб повернути Путіна за стіл переговорів

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц просувають ідею вторинних санкцій проти Росії. На їхню думку, це дозволить тиснути на Кремль, оскільки миротворчі зусилля США зазнають невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Макрон та Мерц закликають вдарити по військовій машині РФ та перешкодити Росії отримувати кошти від продажу нафти. Вони наполягають на санкціях проти компаній з третіх країн, які допомагають Росії фінансувати війну в Україні.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск, щоб ми самі запроваджували додаткові санкції - і ми готові це зробити - а також США, щоб змусити Росію повернутися за стіл переговорів", - сказав Макрон під час спільної пресконференції з Мерцем.

Видання зазначає, що європейські лідери втрачають терпіння на тлі повного небажання президента США Дональда Трампа протистояти російському диктатору Володимиру Путіну.

Союзники вважають, що погроза вторинних санкцій від ЄС змусить Трампа виконати погрози щодо посиленого тиску на Росію. "Дедлайн", який встановив Трамп для Кремля, майже сплив; Росія відповіла потужним ракетно-дроновим ударом по Києву замість того, щоб домовлятися про мир.