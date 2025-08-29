Даже "оборонка" теряет темпы. Российская экономика замедлилась в 11 раз, - ЦПД

Правительство России признало, что экономический рост остановился. За полгода темпы упали в 11 раз, а целые отрасли уже скатились в рецессию, даже "оборонка" потеряла динамику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По итогам июля 2025 года ВВП страны вырос всего на 0,4% в годовом измерении. Это означает, что экономика находится на грани стагнации.

Для сравнения, еще в июне этого года показатель составлял 1%, а в декабре 2024-го - 4,5%. Таким образом, всего за полгода темпы роста сократились в 11 раз.

Промышленность на грани нуля

Состояние промышленности демонстрирует критическое замедление. Секторы, которые еще в прошлом году показывали положительную динамику, сейчас погружаются в рецессию.

Производство мебели сократилось на 12%

Производство одежды - на 7%

Электрооборудования - на 6,5%

В металлургии падение превысило 10%

Эти показатели свидетельствуют, что промышленность России фактически балансирует на нулевых отметках.

ВПК теряет темпы

Даже военно-промышленный комплекс, который Кремль считает критически важным во время войны, не выдерживает темпов.

Рост в производстве металлоизделий и электроники замедлился в 3,5-5 раз. Это демонстрирует, что даже оборонка, которая долгое время оставалась локомотивом российской экономики, начала терять динамику.

"Резервы для "подпитки" экономики России исчерпываются. Чтобы дальше финансировать войну, власть будет вынуждена повышать налоги и забирать ресурсы у гражданских секторов, что еще больше будет тормозить развитие. Война и санкции толкают экономику РФ в затяжной кризис", - подчеркивают в ЦПД.