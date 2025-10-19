ua en ru
Путин кое-что заберет, он получил определенную территорию в Украине, - Трамп

Воскресенье 19 октября 2025 17:51
Путин кое-что заберет, он получил определенную территорию в Украине, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, поэтому заберет ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

В частности, у Трампа спросили, почувствовал ли он, что Путин готов или открыт к идее закончить войну, не захватывая значительную часть территории Украины. Ответ лидера США был таким:

"Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они воевали, и у него много территории. Я имею ввиду, что он захватил определенную территорию", - сказал Трамп.

Также президент США заявил, что не может передать все оружие Украине, которое страна хочет получить, так как Вашингтон сам нуждается в нем. Он добавил, что не может ставить Соединенные Штаты под угрозу.

"Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и к Украине, но мы не можем отдавать все, потому что у нас самих будет недостаточно. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты", - резюмировал глава Белого дома.

Трамп призывает остановится по линии фронта, а Путин намекнул на уступки

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре после разговора с диктатором РФ Трамп анонсировал, что между ним и Путиным состоится новый двухсторонний саммит в Будапеште. Ключевой вопрос - пути завершения войны в Украине.

Кроме того, после встречи с Зеленским лидер США опубликовал пост, в котором призвал Украину и Россию остановится там, где каждая из сторон находится сейчас. То есть - по линии фронта.

Владимир Зеленский после того, как покинул Белый дом, пообщался с прессой. Он поддержал слова Трампа о том, что нужно остановиться по линии фронта.

Также добавим, что вчера вечером, 18 октября, в издании The Washington Post вышел материал, в котором говорилось, что Путин в ходе разговора с Трампом якобы заявил о готовности вывести войска из Запорожской и Херсонской областей. Однако в обмен он требует полный контроль над Донецкой областью.

