Главная » Новости » Политика

Линия фронта с РФ должна быть отправной точкой переговоров, - заявление Зеленского и партнеров

Вторник 21 октября 2025 12:12
UA EN RU
Линия фронта с РФ должна быть отправной точкой переговоров, - заявление Зеленского и партнеров Фото: Зеленский и европейские лидеры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Текущая линия соприкосновения с РФ должна быть отправной точкой переговоров. В то же время, Украина должна быть в самой сильной возможной переговорной позиции - до, во время и после любого прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента (США Дональда - ред.) Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы привержены принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

Сообщается, что тактика промедления России неоднократно показывала, что Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Все видят, что российский диктатор Владимир Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

"Мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции - до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику РФ и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", - добавили европейские лидеры.

Также в заявлении отмечается, что союзники Украины разрабатывают меры для использования полной стоимости замороженных активов России.

Лидеры планируют встретиться уже на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция решительных", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.

Что предшествовало

Президент Украины встретился с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме в пятницу, 17 октября.

После встречи Трамп призвал стороны остановиться там, где они находятся сейчас. То есть - по линии фронта. В интервью Fox News лидер США заявил, что он уверен в прекращении войны, добавив, что Путин что-то заберет, поскольку захватил определенную территорию.

В то же время в СМИ появилась информация, что 16 октября Путин сделал Трампу новое предложение, согласно которому Украина отдаст части Донбасса, которые находятся под ее контролем, в обмен на вывод войск РФ из Херсонской и Запорожской областей.

