Линия фронта с РФ должна быть отправной точкой переговоров, - заявление Зеленского и партнеров

Текущая линия соприкосновения с РФ должна быть отправной точкой переговоров. В то же время, Украина должна быть в самой сильной возможной переговорной позиции - до, во время и после любого прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента (США Дональда - ред.) Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров. Мы привержены принципу, что международные границы не должны меняться силой", - говорится в заявлении.

Сообщается, что тактика промедления России неоднократно показывала, что Украина является единственной стороной, которая серьезно относится к миру. Все видят, что российский диктатор Владимир Путин продолжает выбирать насилие и разрушение.

"Мы четко понимаем, что Украина должна быть в самой сильной возможной позиции - до, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усиливать давление на экономику РФ и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир", - добавили европейские лидеры.

Также в заявлении отмечается, что союзники Украины разрабатывают меры для использования полной стоимости замороженных активов России.

Лидеры планируют встретиться уже на этой неделе в Европейском Совете и в формате "Коалиция решительных", чтобы обсудить, как продолжить эту работу и в дальнейшем поддерживать Украину.