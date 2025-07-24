Макрон и Кошта хотели отговорить Зеленского от подписания закона о НАБУ и САП, - СМИ

Издание ссылается на собственные источники среди европейских чиновников. Собеседники рассказали, что Макрон и Кошта позвонили Зеленскому буквально "в последний момент".

Кроме них, не подписывать документ, ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) требовали послы стран G7 в Киеве.

Один из послов заявил, что их якобы держали более двух часов в закрытой комнате без телефонов - чтобы они не смогли донести своим правительствам о намерениях Зеленского. Президент Украины в конце концов подписал законопроект, несмотря на все уговоры.

Кроме этого, издание пообщалось с одним из депутатов из "Слуги народа". Он рассказал, как нардепов собирали на голосование. По словам депутата, Офис президента якобы приказал депутатам срочно вернуться в столицу, чтобы проголосовать за закон. При этом нардепам от фракции СН сообщили, что "босс следит за вами" и будет отмечать любое проявление депутатского сопротивления.