Макрон і Кошта хотіли відговорити Зеленського від підписання закона про НАБУ та САП, - ЗМІ

Видання посилається на власні джерела серед європейських чиновників. Співрозмовники розповіли, що Макрон та Кошта зателефонували Зеленському буквально "в останній момент".

Окрім них, не підписувати документ, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вимагали посли країн G7 у Києві.

Один з послів заявив, що їх нібито тримали понад дві години у закритій кімнаті без телефонів - щоб вони не змогли донести своїм урядам про наміри Зеленського. Президент України врешті-решт підписав законопроєкт попри усі вмовляння.

Окрім цього, видання поспілкувалося з одним з депутатів зі "Слуги народу". Він розповів, як нардепів збирали на голосування. За словами депутата, Офіс президента нібито наказав депутатам терміново повернутися до столиці, щоб проголосувати за закон. При цьому нардепам від фракції СН повідомили, що "бос стежить за вами" та відзначатиме будь-який прояв депутатського опору.