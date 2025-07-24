Макрон і Кошта хотіли відговорити Зеленського від підписання закона про НАБУ та САП, - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської Ради Антоніу Кошта намагалися відмовити президента України Володимира Зеленського від підписання скандального законопроєкту №12414. Вони телефонували Зеленському перед підписанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.