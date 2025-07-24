Макрон і Кошта хотіли відговорити Зеленського від підписання закона про НАБУ та САП, - ЗМІ
Президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської Ради Антоніу Кошта намагалися відмовити президента України Володимира Зеленського від підписання скандального законопроєкту №12414. Вони телефонували Зеленському перед підписанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Видання посилається на власні джерела серед європейських чиновників. Співрозмовники розповіли, що Макрон та Кошта зателефонували Зеленському буквально "в останній момент".
Окрім них, не підписувати документ, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вимагали посли країн G7 у Києві.
Один з послів заявив, що їх нібито тримали понад дві години у закритій кімнаті без телефонів - щоб вони не змогли донести своїм урядам про наміри Зеленського. Президент України врешті-решт підписав законопроєкт попри усі вмовляння.
Окрім цього, видання поспілкувалося з одним з депутатів зі "Слуги народу". Він розповів, як нардепів збирали на голосування. За словами депутата, Офіс президента нібито наказав депутатам терміново повернутися до столиці, щоб проголосувати за закон. При цьому нардепам від фракції СН повідомили, що "бос стежить за вами" та відзначатиме будь-який прояв депутатського опору.
Закон про НАБУ і САП
22 липня парламент підтримав законопроєкт №12414, який суттєво змінює розподіл повноважень між антикорупційними органами. Також закон посилює роль генеральної прокуратури у справах, які раніше вели виключно НАБУ та САП.
На тлі цього у Києві та низці інших міст відбулись акції протесту. Втім, попри це, Зеленський підписав документ. Щоправда, через протести українців та вимоги європейських представників Зеленський згодом анонсував ще один законопроєкт, який повинен вирішити проблему з повноваженнями НАБУ та САП.
У спеціальному роз’яснювальному матеріалі видання РБК-Україна проаналізувало суперечливі положення закону та пояснило, які альтернативні варіанти пропонує глава держави.
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