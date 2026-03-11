Макрон и ЕС разошлись с Трампом в вопросе санкций против России
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против идеи снятия санкций с российской нефти из-за роста мировых цен на энергоносители. Его позицию поддержали и другие европейские лидеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
В связи со стремительным ростом цен на нефть президент США Дональд Трамп 9 марта заявил, что рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти.
Комментируя это заявление, Макрон высказал противоположную позицию.
По его убеждению, ситуация на энергетическом рынке не должна влиять на санкционную политику в отношении Москвы.
"Блокировка Ормузского пролива никоим образом не оправдывает отмену санкций против России", - отметил Макрон.
Что говорят в ЕС
Кроме того, французский лидер организовал телефонный разговор с партнерами по "Большой семерке", чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке.
Президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарили Макрона за инициативу и призвали к скоординированной реакции.
Об этом оба лидера заявили в соцсети Х.
"Мы сосредоточены на минимизации влияния на безопасность и мировой энергетический рынок", - отметили они.
Кошта и фон дер Ляйен подчеркнули, что одним из приоритетов остается обеспечение стабильных энергопотоков и безопасной навигации через Ормузский пролив, который является ключевым для мировой экономики.
Лидеры ЕС также подчеркнули необходимость сохранения санкционного давления на Россию.
"Обеспечение соблюдения предельной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против РФ", - говорится в сообщении.
Напоминаем, на фоне военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран заявил о возможности блокирования Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов мировых поставок нефти. В Корпусе стражей исламской революции одновременно заявили, что готовы обеспечить свободный проход через пролив для тех стран, которые выдворят послов США и Израиля.
После сообщений в медиа о том, что Иран якобы заминировал Ормузский пролив, Вашингтон резко отреагировал. Президент США Дональд Трамп предупредил Тегеран о "серьезных последствиях", если эта информация подтвердится.