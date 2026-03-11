Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский
Украина получила немецкую партию ракет PAC-3 к системам противовоздушной обороны Patriot, о передаче которых договорились во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Сроки и объемы поставок
По словам главы государства, немецкая часть ракет поступила в Украину вчера, 10 марта. Всего по итогам последней встречи союзников была согласована передача около 35 ракет этого типа.
Зеленский подчеркнул, что поставки являются результатом совместных усилий нескольких стран-партнеров.
"Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", - рассказал президент.
Значение для обороны
Президент подчеркнул, что хотя Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, каждая такая поставка является критически важной для защиты неба.
"Действительно на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите... Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран", - добавил он.
Помощь партнеров и формат "Рамштайн"
Напомним, по результатам последнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), наше государство получило один из крупнейших пакетов военной помощи. Приоритетом союзников остается укрепление украинской ПВО для защиты от баллистических угроз.
В то же время Киев активно работает над реформой формата "Рамштайн". Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, целью является превращение формата в более системный механизм, который обеспечит стабильность поставок вооружения в долгосрочной перспективе.