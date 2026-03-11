Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский

Украина получила немецкую партию ракет PAC-3 к системам противовоздушной обороны Patriot, о передаче которых договорились во время последнего заседания в формате "Рамштайн".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Сроки и объемы поставок

По словам главы государства, немецкая часть ракет поступила в Украину вчера, 10 марта. Всего по итогам последней встречи союзников была согласована передача около 35 ракет этого типа.

Зеленский подчеркнул, что поставки являются результатом совместных усилий нескольких стран-партнеров.

"Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это", - рассказал президент.

Значение для обороны

Президент подчеркнул, что хотя Украина нуждается в большем количестве боеприпасов, каждая такая поставка является критически важной для защиты неба.

"Действительно на последнем "Рамштайне" была договоренность от партнеров, что мы получим примерно то количество ракет, о котором вы говорите... Это было не от одной страны, будем честными, от нескольких стран", - добавил он.