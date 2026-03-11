ua en ru
Макрон і ЄС розійшлися з Трампом у питанні санкцій проти Росії

20:34 11.03.2026 Ср
2 хв
Поки Трамп шукає можливість послаблення обмежень проти РФ, європейські лідери гадають, як цьому запобігти
aimg Марія Науменко
Макрон і ЄС розійшлися з Трампом у питанні санкцій проти Росії фото: президент Франції Емманюель Макрон (Getty Images)

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти ідеї зняття санкцій з російської нафти через зростання світових цін на енергоносії. Його позицію підтримали й інші європейські лідери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Читайте також: Що таке Ормузька протока і чому її блокада Іраном підняла світові ціни на нафту

У зв'язку зі стрімким зростанням цін на нафту президент США Дональд Трамп 9 березня заявив, що розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти.

Коментуючи цю заяву, Макрон висловив протилежну позицію.

На його переконання, ситуація на енергетичному ринку не повинна впливати на санкційну політику щодо Москви.

"Блокування Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти Росії", - зазначив Макрон.

Що кажуть в ЄС

Крім того, французький лідер організував телефонну розмову з партнерами по "Великій сімці", щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякували Макрону за ініціативу та закликали до скоординованої реакції.

Про це обидва лідери заявили в соцмережі Х.

"Ми зосереджені на мінімізації впливу на безпеку та світовий енергетичний ринок", - зазначили вони.

Кошта і фон дер Ляєн наголосили, що одним із пріоритетів залишається забезпечення стабільних енергопотоків і безпечної навігації через Ормузьку протоку, яка є ключовою для світової економіки.

Лідери ЄС також підкреслили необхідність збереження санкційного тиску на Росію.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти РФ", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, на тлі військової операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заявив про можливість блокування Ормузької протоки - одного з ключових маршрутів світових поставок нафти. У Корпусі вартових ісламської революції водночас заявили, що готові забезпечити вільний прохід через протоку для тих країн, які видворять послів США та Ізраїлю.

Після повідомлень у медіа про те, що Іран нібито замінував Ормузьку протоку, Вашингтон різко відреагував. Президент США Дональд Трамп попередив Тегеран про "серйозні наслідки", якщо ця інформація підтвердиться.

