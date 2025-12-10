Макрон анонсировал новую встречу "коалиции решительных": когда состоится

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Деталей о составе участников и теме встречи Макрон не рассказал.

Отмечается, что заседание состоится после того, как президент Украины Владимир Зеленский в понедельник в Лондоне встретился с лидерами Германии, Франции и Великобритании для обсуждения пересмотренного мирного плана для Украины.

Британский премьер Кир Стармер подчеркнул, что мирные переговоры находятся на "критическом этапе", но подчеркнул, что "вопрос Украины - это дело Украины", тогда как Макрон заявил, что Киев и его союзники имеют "много козырей в руках".

.