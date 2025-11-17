К Рождеству коалиция перейдет на новый этап развертывания сил для Украины, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что многонациональная коалиция, которая работает над гарантиями безопасности для Украины, планирует уже на Рождество перейти на новый этап развертывания сил.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макрон рассказал, что штаб коалиции для поддержки Украины, который расположен недалеко от Парижа и находится под командованием Франции и Великобритании, уже полноценно функционирует в течение нескольких недель. В нем работают 60 интеграторов планирования, которые координируют взносы стран-участниц.

"Этот штаб является результатом нашей работы над гарантиями безопасности в рамках коалиции желающих. Мы вышли на план действий, и 60 интеграторов планирования работают в Париже уже сегодня. Они координируют конкретные вклады в работу коалиции по силе", - сказал Макрон.

Главная цель работы коалиции - подготовка развертывания сил, которые будут гарантировать безопасность на определенном расстоянии от линии соприкосновения после перемирия. Речь идет также о поддержке восстановления и регенерации Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить возможность новой агрессии со стороны России.

"Мы готовы, все идет по плану, а на Рождество мы планируем перейти на новый этап работы развертывания", - подчеркнул Макрон.

Он также подчеркнул, что поддержка Франции не ограничивается военной сферой: подписанные во время визита соглашения и участие в коалиции формируют долгосрочные механизмы сопровождения Украины на пути к укреплению безопасности и устойчивости.