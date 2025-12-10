Макрон анонсував нову зустріч "коаліції рішучих": коли відбудеться
Чергове засідання "коаліції рішучих" відбудеться у четвер, 11 грудня, у форматі відеоконференції.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Деталей про склад учасників та тему зустрічі Макрон не розповів.
Зазначається, що засідання відбудеться після того, як президент України Володимир Зеленський в понеділок у Лондоні зустрівся з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії для обговорення переглянутого мирного плану для України.
Британський прем’єр Кір Стармер підкреслив, що мирні переговори перебувають на "критичному етапі", але наголосив, що "питання України - це справа України", тоді як Макрон заявив, що Київ і його союзники мають "багато козирів у руках".
.
"Коаліція рішучих"
Нагадаємо, "коаліція рішучих" - це неформальне об’єднання низки західних країн, яке виникло після повномасштабного вторгнення Росії, щоб координувати посилену військову підтримку України без очікування консенсусу всього Заходу.
17 листопада президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що "коаліція рішучих", яка працює над гарантіями безпеки для України, планує вже на Різдво перейти на новий етап розгортання сил.
Наприкінці жовтня ЗМІ писали, що у Мадриді відбулася закрита зустріч "коаліції рішучих" із 35 країн для обговорення нових шляхів підтримки України.
Зазначимо, минула зустріч "коаліції рішучих" відбулася 25 листопада. Партнери провели онлайн-засідання з метою обговорення результатів перемовин зі США щодо мирного плану у Женеві та напрацювання нових спільних ініціатив.