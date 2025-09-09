Магучих отказала Катару за большие деньги: украинка осталась в родной команде
Действующая олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила предложение перейти в сборную Катара. Украинская легкоатлетка и ее тренер Татьяна Степанова прокомментировали щедрое предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle Urheilu.
Предложение Катара и реакция украинских спортсменок
На соревнованиях в Дохе в мае к Ярославе Магучих подошли представители катарской сборной по легкой атлетике.
Они предложили спортсменке и ее тренеру Татьяне Степановой перейти в Катар, обещая "большие деньги".
"Многие национальные команды привлекали нас в свои ряды в последние годы. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы туда перешли", - рассказала Степанова.
Однако ответ украинцев был однозначным. Магучих подчеркнула, что хочет представлять Украину и через свои спортивные результаты показывать миру борьбу страны за независимость:
"Я играю важную роль как представитель Украины на международных соревнованиях. Я хочу, чтобы мою страну увидели", - прокомментировала легкоатлетка.
Преданность Украине превыше больших денег
"Мы любим наш дом. Оставаться за границей для нас не вариант", - отметила тренер Степанова.
"Я и на дорожке прыгаю, а потом у меня есть возможность поговорить с миром через журналистов и через мои результаты. Я должна это делать, потому что мы продолжаем воевать и бороться за нашу независимость", - добавила украинская спортсменка.
По словам экспертов, Катар в последние годы активно привлекает иностранных спортсменов, особенно молодых, предлагая финансовые стимулы для смены гражданства.
На Олимпиаде-2024 в составе катарской сборной выступили 14 спортсменов, только шесть из которых родились в Катаре.
Спортивные достижения Ярославы Магучих
Украинка завоевала первое олимпийское золото в Париже. Легкоатлетка установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. С первой попытки она взяла высоту - 2.10 метра, что стало впервые в истории женских прыжков.
В этом сезоне, в финале Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе Магучих стала вице-чемпионкой, уступив Николе Олислагерс.
Следующим большим стартом легкоатлетки станет чемпионат мира по легкой атлетике в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября.