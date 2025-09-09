ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Магучих отказала Катару за большие деньги: украинка осталась в родной команде

Вторник 09 сентября 2025 16:37
UA EN RU
Магучих отказала Катару за большие деньги: украинка осталась в родной команде Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Действующая олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила предложение перейти в сборную Катара. Украинская легкоатлетка и ее тренер Татьяна Степанова прокомментировали щедрое предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle Urheilu.

Предложение Катара и реакция украинских спортсменок

На соревнованиях в Дохе в мае к Ярославе Магучих подошли представители катарской сборной по легкой атлетике.

Они предложили спортсменке и ее тренеру Татьяне Степановой перейти в Катар, обещая "большие деньги".

"Многие национальные команды привлекали нас в свои ряды в последние годы. Катарцы предлагали большие деньги, чтобы мы туда перешли", - рассказала Степанова.

Однако ответ украинцев был однозначным. Магучих подчеркнула, что хочет представлять Украину и через свои спортивные результаты показывать миру борьбу страны за независимость:

"Я играю важную роль как представитель Украины на международных соревнованиях. Я хочу, чтобы мою страну увидели", - прокомментировала легкоатлетка.

Преданность Украине превыше больших денег

"Мы любим наш дом. Оставаться за границей для нас не вариант", - отметила тренер Степанова.

"Я и на дорожке прыгаю, а потом у меня есть возможность поговорить с миром через журналистов и через мои результаты. Я должна это делать, потому что мы продолжаем воевать и бороться за нашу независимость", - добавила украинская спортсменка.

По словам экспертов, Катар в последние годы активно привлекает иностранных спортсменов, особенно молодых, предлагая финансовые стимулы для смены гражданства.

На Олимпиаде-2024 в составе катарской сборной выступили 14 спортсменов, только шесть из которых родились в Катаре.

Спортивные достижения Ярославы Магучих

Украинка завоевала первое олимпийское золото в Париже. Легкоатлетка установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту. С первой попытки она взяла высоту - 2.10 метра, что стало впервые в истории женских прыжков.

В этом сезоне, в финале Бриллиантовой лиги-2025 в Цюрихе Магучих стала вице-чемпионкой, уступив Николе Олислагерс.

Следующим большим стартом легкоатлетки станет чемпионат мира по легкой атлетике в Токио, который пройдет с 13 по 21 сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Ярослава Магучих
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины