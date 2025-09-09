Магучіх відмовила Катару за великі гроші: українка залишилася в рідній команді

Чинна олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх отримала пропозицію перейти до збірної Катару. Українська легкоатлетка та її тренерка Тетяна Степанова прокоментували щедру пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle Urheilu .

Пропозиція Катару і реакція українських спортсменок

На змаганнях у Досі у травні до Ярослави Магучіх підійшли представники катарської збірної з легкої атлетики.

Вони запропонували спортсменці та її тренерці Тетяні Степановій перейти до Катару, обіцяючи "великі гроші".

"Багато національних команд залучали нас до своїх лав останніми роками. Катарці пропонували великі гроші, щоб ми туди перейшли", - розповіла Степанова.

Однак відповідь українців була однозначною. Магучіх наголосила, що хоче представляти Україну і через свої спортивні результати показувати світу боротьбу країни за незалежність:

"Я відіграю важливу роль як представник України на міжнародних змаганнях. Я хочу, щоб мою країну побачили", - прокоментувала легкоатлетка.

Відданість Україні понад великі гроші

"Ми любимо наш дім. Залишатися за кордоном для нас не варіант", – зазначила тренерка Степанова.

"Я і на доріжці стрибаю, а потім у мене є можливість поговорити зі світом через журналістів і через мої результати. Я маю це робити, бо ми продовжуємо воювати й виборювати нашу незалежність", - додала українська спортсменка.

За словами експертів, Катар останніми роками активно залучає іноземних спортсменів, особливо молодих, пропонуючи фінансові стимули для зміни громадянства.

На Олімпіаді-2024 у складі катарської збірної виступили 14 спортсменів, лише шість із яких народилися в Катарі.