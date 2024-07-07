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Украинка Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту

Воскресенье 07 июля 2024 18:59
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Украинка Магучих установила новый мировой рекорд в прыжках в высоту Фото: украинская прыгунка Ярослава Магучих (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд по прыжкам в высоту. С первой попытки она взяла высоту – 2.10 метра, что стало впервые в истории женских прыжков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Мировой рекорд Магучих покорился на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Преодолеть его украинка смогла после того, как одержала победу в соревнованиях с австралийкой Николой Олислагерс и единственной взяла планку 2,03 метра.

После того, как Ярослава Магучих взяла планку 2.03 метра, украинка установила рекорды два раза подряд. В частности:

  • сначала взяла высоту 2.07 (со второй попытки), обновив личный рекорд по прыжкам в высоту;
  • потом с первой же попытки взяла высоту 2.10 метра и установила новый мировой рекорд

Таким образом, украинка стала первой, кто побил мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался 37 лет. В 1987 году болгарка взяла высоту в 2.09 метра.

Напомним, что на чемпионате Европы по футболу (Евро-2024) определились все участники полуфинала турнира.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сборная Украины по волейболу проиграла Египту в битве за третье место Кубка претендентов-2024.

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