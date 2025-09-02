ua en ru
Магучих, Дорощук и другие: Украина объявила состав сборной на чемпионат мира по легкой атлетике

Токио, Вторник 02 сентября 2025 14:13
Магучих, Дорощук и другие: Украина объявила состав сборной на чемпионат мира по легкой атлетике Фото: Ярослава Магучих выступит в Токио в статусе действующей чемпионки мира (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины по легкой атлетике определилась с составом на чемпионата мира-2025, который состоится с 13 по 21 сентября в японском Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации легкой атлетики.

Чемпионка и дебютанты

В официальную заявку вошли 23 спортсмена, которые будут соревноваться в девяти дисциплинах среди мужчин и женщин.

В составе - действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих. Она принесла Украине единственную золотую награду на прошлом форуме - в 2023 году в Будапеште.

Еще одну медаль, серебряную, два года назад получила в тройном прыжке Марина Бех-Романчук. Она планировала выступить и в Токио, но пропустит соревнования из-за дисквалификации за допинг.

Также выступят в Японии метатель копья Артур Фельфнер и легкоатлет Михаил Кохан, которые имеют опыт финалов мировых первенств.

Среди фаворитов соревнования - прыгуны в высоту Олег Дорощук и Юлия Левченко, которые показали высокие результаты в финале Бриллиантовой лиги.

Сразу семь спортсменов из состава "сине-желтых" впервые примут участие в чемпионате мира. Это - Екатерина Табашник (прыжки в высоту), Ольга Корсун (тройной прыжок), Александр Онуфриев (прыжки с шестом), Артем Левченко (толкание ядра), а также Николай Рущак и Егор Шелест (спортивная ходьба).

К сожалению, не сможет выступить на ЧМ прыгун с шестом Владислав Малыхин - он не успел вовремя получить визу в Японию.

Магучих, Дорощук и другие: Украина объявила состав сборной на чемпионат мира по легкой атлетике

Артур Фельфнер (фото: athletix.ch)

Состав сборной Украины на ЧМ-2025:

Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник - женщины; Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук - мужчины.

Тройной прыжок: Ольга Корсун - женщины.

Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко - женщины; Александр Онуфриев - мужчины.

Метание молота: Ирина Климец - женщины; Михаил Кохан - мужчины.

Бег 400 м: Александр Погорелко - мужчины.

Толкание ядра: Артем Левченко - мужчины.

Метание копья: Артур Фельфнер - мужчины.

Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук - женщины; Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан - мужчины.

Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук - женщины; Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест - мужчины.

Где смотреть ЧМ

Официальным транслятором легкоатлетического форума в Украине является "Суспільне Спорт".

Смотреть соревнования вживую можно будет на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного".

Ранее мы писали о реакции Дюплантиса на достижение 12-летнего украинца, превзошедшего его рекорд в прыжках с шестом.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

