ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Магучих снова на пьедестале: украинка в пятый раз подряд получила медаль в финале Бриллиантовой лиги

Среда 27 августа 2025 19:21
UA EN RU
Магучих снова на пьедестале: украинка в пятый раз подряд получила медаль в финале Бриллиантовой лиги Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в финале Бриллиантовой лиги-2025 по прыжкам в высоту в Цюрихе. Магучих получила "серебро" и в пятый раз подряд стала призером финала, тогда как Левченко показала лучший результат за последние пять лет.

О результате соревнований - сообщает РБК-Украина.

Как украинки вышли в финал

В финал Бриллиантовой лиги украинки квалифицировались благодаря результатам сезона: Магучих с третьим местом в рейтинге (35 очков), а Левченко - с шестым (18 очков).

Для Ярославы это был пятый подряд финал, где она ранее получала "серебро" (2021) и трижды подряд побеждала в 2022-2024 годах.

Левченко же шестой раз в карьере пробилась в финал Бриллиантовой лиги, имея в своем активе три "серебра" подряд (2017-2019).

Ход соревнований в Цюрихе

Соревнования начались с высоты 1.80 м, которую первой преодолевала Левченко. На высоте 1.94 м в сектор вышла Магучих, преодолев планку с первой попытки.

На высоте 1.97 м без ошибок выступили сразу три спортсменки - Левченко, Магучих и австралийка Никола Олислагерс.

Ключевым этапом стала высота 2.00 м. Британка Морган Лейк преодолела ее с первой попытки, установив национальный рекорд.

С первого раза планка покорилась и Магучих и Олислагерс, тогда как Левченко преодолела ее со второй попытки - это стало ее лучшим результатом за пять лет.

Высота 2.02 м определила призеров. Левченко и Лейк прекратили борьбу, британка получила "бронзу" благодаря меньшему количеству попыток.

Магучих преодолела 2.02 м, однако не смогла взять 2.06 м. Зато Олислагерс с первой попытки установила личный рекорд - 2.04 м.

Результаты финала Бриллиантовой лиги-2025 (женщины, прыжки в высоту)

  • Никола Олислагерс (Австралия) - 2.04 м
  • Ярослава Магучих (Украина) - 2.02 м
  • Морган Лейк (Великобритания) - 2.00 м
  • Юлия Левченко (Украина) - 2.00 м

Ранее мы писали, как Магучих побила рекорд Левченко и выиграла этап Бриллиантовой лиги в польской Силезии.

Также читайте, кто и как из спортсменов развивает бренд Украины в мире сегодня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Легкая атлетика Ярослава Магучих
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы