Главная » Новости » Война в Украине

"Есть запрос от воинов": Минобороны пообещало увеличить количество оружия для ВСУ

Украина, Вторник 30 сентября 2025 20:30
"Есть запрос от воинов": Минобороны пообещало увеличить количество оружия для ВСУ Фото: Денис Шмыгаль, министр обороны Украины (facebook.com/KabminUA)
Автор: Валерий Ульяненко

Министерство обороны будет увеличивать производство мин для Вооруженных сил Украины. Кроме того, будет усилена противовоздушная оборона украинского Оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он сообщил о совещании с участием производителей мин, во время которого обсуждались их потребности, а также проблемы, требующие решения.

"От воинов имеем запрос на большое количество мин для сдерживания наступления противника, уничтожения его бронетехники и живой силы. Со своей стороны Министерство готово максимально способствовать производителям в масштабировании и развитии производства", - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что поставил ряд задач и в ближайшее время ожидает изменений, которые адаптируют процессы производства к условиям войны и стандартам союзников Украины.

Министр также сообщил, что провел совещание, посвященное противовоздушной обороне украинских предприятий ОПК. Он отметил, что целью Минобороны является создание условий для их максимально безопасной работы.

Оружие для Украины

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что шесть стран НАТО профинансировали четыре пакета оборонной поддержки Украины на общую сумму более 2 млрд долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что США и НАТО запустили в начале августа новый формат предоставления военной помощи Украине. Речь идет о PURL, который позволяет финансировать американское оружие через взносы стран-членов Альянса.

Кроме того, американский президент Дональд Трамп заявил, что США передадут Украине вооружение на "миллиарды долларов". Его закупят и будут распределять страны-члены НАТО.

