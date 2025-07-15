Трамп обещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News, передает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

"Я думаю, это справедливо", - сказал он о требовании Трампа, чтобы НАТО заплатило за оружие.

По его словам, в альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему о своем желании вмешаться в ситуацию в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставок оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", - отметил он.

Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте также обратился к мировым лидерами, которые ведут торговлю с Москвой. Он призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до того, как вступят в силу вторичные пошлины, обещанные Трампом.