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Трамп обещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте

Вторник 15 июля 2025 04:51
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Трамп обещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов", - Рютте Фото: Рютте рассказал о разговоре с Трампом (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп 10 июля пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" за счет стран НАТО.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью Fox News, передает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

"Я думаю, это справедливо", - сказал он о требовании Трампа, чтобы НАТО заплатило за оружие.

По его словам, в альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему о своем желании вмешаться в ситуацию в Украине.

"В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставок оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас", - отметил он.

Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте также обратился к мировым лидерами, которые ведут торговлю с Москвой. Он призвал их позвонить Путину и подтолкнуть к мирному соглашению до того, как вступят в силу вторичные пошлины, обещанные Трампом.

Patriot для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовится отправка 17 Patriot в Украину. Он пообещал, что системы прибудут уже через несколько дней.

США и НАТО заключили соглашение, которое предусматривает отправку американского оружия за счет европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за его решение об отправке оружия. Также он провел разговор с генсеком НАТО Марком Рютте.

Примечательно, что Трамп дал России 50 дней на мирное соглашение. В противном случае он угрожает ввести 100% тарифы.

Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.

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Оружие из США НАТО Марк Рютте Дональд Трамп
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