"Маємо запит від воїнів": Міноборони пообіцяло збільшити кількість зброї для ЗСУ

Міністерство оборони збільшуватиме виробництво мін для Збройних сил України. Крім того, буде посилено протиповітряну оборону українського Оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram .

Він повідомив про нараду за участі виробників мін, під якої обговорювалися їхні потреби, а також проблеми, які потребують вирішення.

"Від воїнів маємо запит на велику кількість мін для стримування наступу противника, знищення його бронетехніки та живої сили. Зі свого боку Міністерство готове максимально сприяти виробникам у масштабуванні та розвитку виробництва", - наголосив Шмигаль.

Він додав, що поставив низку задач і найближчим часом очікує змін, які адаптують процеси виробництва до умов війни та стандартів союзників України.

Міністр також повідомив, що провів нараду, присвячену протиповітряній обороні українських підприємств ОПК. Він зауважив, що метою Міноборони є створення умов для їхньої максимально безпечної роботи.