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США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины: Шмыгаль раскрыл детали

Понедельник 04 августа 2025 21:35
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США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины: Шмыгаль раскрыл детали Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

"Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые, в большом количестве, можно получить от США, с целью укрепления позиций Украины и создания условий для достижения справедливого и устойчивого мира", - отметил Шмыгаль.

По его словам, эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.

Как пояснил министр, благодаря новому механизму страны-члены Альянса и партнеры получат возможность финансировать поставки американского вооружения и технологий через добровольные взносы.

Механизм PURL предусматривает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, которые подтверждены Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи будут объявляться на регулярной основе.

НАТО будет координировать поставки в рамках этого механизма, в частности через имеющиеся механизмы НАТО (NATO Security Assistance and Training to Ukraine - NSATU).

"Нидерланды взяли на себя финансирование первого пакета помощи на сумму 500 млн евро, и ожидается, что поставки оружия состоятся уже вскоре. В ближайшее время ожидаются также новые важные объявления", - добавил Шмыгаль.

Новая инициатива США и НАТО

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп заявил, что он договорился с генсеком НАТО Марком Рютте о поставках американского оружия в Украину.

Трамп уверял, что все оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы.

В частности, сегодня стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.

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