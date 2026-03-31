Части иранской кассетной ракеты рухнули возле посольства Украины в Израиле (фото)

Утром во вторник, 31 марта, обломки кассетной ракеты Ирана упали примерно в 30 метрах от посольства Украины в Израиле. Никто из посетителей, которые находились в здании, не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Андрея Сибиги.

Украинский министр отметил, что этот инцидент еще раз доказывает, что иранский режим представляет угрозу для всех в регионе.

"Он не уважает не только Венскую конвенцию, но и элементарные нормы человеческой жизни", - сказано в его заявлении.

Он подчеркнул важность объединения всех стран для защиты жизни от такого террора, и добавил, что Украина вносит свой вклад.

Фото: место падения обломков ракеты (x.com/andrii_sybiha)

Война в Иране

Напомним, что президент США Дональд Трамп сутками ранее заявил, что непрямые переговоры между США и Ираном идут хорошо, добавив, что сделка может быть заключена очень быстро.

Но через полдня он высказал новые ультматумы. По словам Трампа, если Иран не согласится на сделку и немедленно не откроет Ормузский пролив, США взорвут и полностью уничтожат все электростанции, нефтяные скважины и остров Харг. Причем уже на этот раз он допустил, что сделки не будет.