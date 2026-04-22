Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на карту мира, - Politico

09:35 22.04.2026 Ср
4 мин
СМИ пишут об амбициозных планах лидера венгерской оппозиции
aimg Ирина Глухова
Мадьяр хочет вернуть Австро-Венгерскую империю на карту мира, - Politico Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр стремится усилить сотрудничество стран Центральной Европы, опираясь на общее историческое прошлое времен Австро-Венгерской империи, чтобы укрепить их влияние в Евросоюзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Мадьяр провел переговоры с Фицо и выдвинул условие Словакии

Ставка на Центральную Европу и союз с Австрией

Как пишет издание, особое внимание он планирует уделить развитию отношений с Австрией и другими соседними государствами, подчеркивая общую историю времен Австро-Венгерской империи, а также тесные экономические и культурные связи

"Мы когда-то имели общую страну, а Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии. Я хотел бы укрепить отношения между Венгрией и Австрией по историческим, а также по культурным и экономическим причинам", - сказал Мадьяр.

Он заявил, что хочет изменить подход Венгрии к Евросоюзу, но не через полное сближение с Западной Европой, а путем усиления сотрудничества между странами Центральной Европы.

Мадьяр считает, что государства региона имеют схожие экономические интересы, консервативные взгляды и близкие позиции по миграции и энергетике.

Новые союзы и амбиции в ЕС

По данным Politico, одной из идей нового венгерского лидера является объединение Вышеградской группы (неформальный альянс Венгрии, Польши, Чехии и Словакии) со Славковским форматом - механизмом сотрудничества, в котором участвуют Австрия, Чехия и Словакия.

"Я считаю, что это в интересах каждой страны, включая Австрию и Венгрию. Поэтому я надеюсь, что мы сможем достичь здесь прогресса", - заявил Мадьяр.

Как сигнал этой стратегии, первыми зарубежными поездками нового премьера должны стать визиты в Варшаву и Вену, подчеркнули в Politico.

Там добавили, что в Польше он планирует перенять опыт премьер-министра страны Дональда Туска по восстановлению либеральной демократии после лет популистского правления, включая то, как разблокировать средства ЕС, удержанные из-за проблем с верховенством права.

Politico отмечает, что одним из главных приоритетов Мадьяра является добиться разблокирования 18 млрд евро замороженных средств ЕС.

Также он настаивает на получении доступа к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отмене штрафа в 1 млн евро в день, который Венгрия платит из-за отказа выполнять миграционные правила ЕС.

"В Австрии идею более тесного сотрудничества со странами Центральной Европы воспринимают положительно", - говорится в статье.

Как рассказал высокопоставленный австрийский дипломат изданию, государства региона имеют похожий размер, много общих интересов и могут усилить свое влияние в Евросоюзе, если будут действовать вместе.

По его словам, в Вене Мадьяр, вероятно, попытается согласовать общую позицию по миграции и обсудить судьбу Центральноевропейского университета, который в 2019 году перенес свой главный кампус из Будапешта в Вену после кампании бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана против этого учебного заведения.

В Politico напомнили, что в начале 2000-х, накануне вступления нескольких бывших коммунистических стран в ЕС, руководство Австрии предложило восстановить союз с государствами Центральной Европы.

Однако эта инициатива провалилась из-за опасений Польши и Словении, что Вена пытается вновь усилить свое влияние более чем через 80 лет после распада Австро-Венгерской империи, подчеркнули там.

Разногласия между странами

По данным издания, в то же время между странами остаются и разногласия. Например, относительно помощи Украине и ее вступления в Евросоюз позиции не совпадают.

Австрия и Польша поддерживают новые пакеты помощи Киеву, тогда как Венгрия, Чехия и Словакия не готовы поддерживать все инициативы Евросоюза в этом направлении, добавили там.

Эксперты считают, что несмотря на противоречия страны Центральной Европы имеют достаточно общих интересов, особенно в сфере экономики, инфраструктуры и распределения европейских средств.

По их мнению, если государства региона представят интегрированные предложения и скоординированные проекты, они смогут иметь большее влияние в Брюсселе и стать противовесом таким крупным странам, как Франция и Германия.

Победа Мадьяра на выборах

Парламентские выборы 12 апреля в Венгрии прошли при максимальной активности избирателей.

По итогам голосования оппозиционная партия "Тиса" нанесла поражение многолетнему лидеру страны Виктору Орбану и его партии "Фидес", получив конституционное большинство - 138 мандатов из 199.

Эта победа открыла путь к смене власти, которую Виктор Орбан удерживал с 2010 года.

Теперь новое правительство должен возглавить лидер "Тисы" Петер Мадьяр, официальное вступление которого в должность премьер-министра запланировано на 9 мая.

Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударами Днепр, Запорожье, Одесса и Сумщина: что известно о последствиях ночной атаки
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию