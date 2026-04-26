Олигархи Орбана уже готовят побег из Венгрии, - Мадьяр
Окружение бывшего венгерского премьера Виктора Орбана массово выводит миллиардные активы в ОАЭ, США и Уругвай, а семьи олигархов покидают территорию Венгрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление будущего премьера Венгрии Петера Мадьяра.
Вывод капитала и продажа активов
По словам Мадяра, приближенные к правительству лица переводят десятки миллиардов в отдаленные страны. Национальное налоговое и таможенное управление уже приостановило несколько крупных переводов окружения министра Антала Рогана из-за подозрения в отмывании денег.
Также сообщается, что представители действующей власти начали срочно продавать медиаактивы, в частности телеканал TV2, по ценам ниже рыночных.
Мадьяр призвал инвесторов воздержаться от покупки этих объектов, чтобы не стать фигурантами расследований в будущем.
Бегство олигархов за границу
Политик утверждает, что влиятельные семьи олигархов уже начали выезжать из Венгрии. В частности, семья самого богатого человека страны Лоринца Месароша якобы вылетела в Дубай.
"Призываю Генерального прокурора и руководство полиции задерживать преступников, которые вредят венгерскому народу, и не позволять им бежать в страны, где нет экстрадиции", - подчеркнул Мадьяр.
По его данным, некоторые чиновники уже забрали детей из школ и организуют усиленную охрану для выезда из страны.
Поражение Орбана и последствия для ЕС
Напомним, недавно издание Politico отметило, что после политического поражения Виктора Орбана в Евросоюзе исчезла видимость единства. Теперь другие противники вступления Украины в блок не смогут прикрываться позицией Будапешта.
Кроме того, РБК-Украина писало, кто может стать новым "агентом влияния" Кремля в ЕС вместо венгерского премьера, поскольку Москва все еще рассчитывает на поддержку нескольких стран для продвижения своих интересов.
Сам Виктор Орбан после провала на выборах озвучил планы на будущее. Он отказался от депутатского мандата, однако планирует остаться главой партии "Фидес", если такое решение примут на съезде политсилы.