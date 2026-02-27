ua en ru
Мадуро попросив суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики

П'ятниця 27 лютого 2026 02:43
Мадуро попросив суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики Фото: Ніколас Мадуро (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Скинутий лідер Венесуели Ніколас Мадуро вимагає припинити розпочатий над ним суд у США. Причиною заклику він назвав блокування платежів адвокату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, Мадуро звернувся до федерального суду з проханням зняти з нього звинувачення в торгівлі наркотиками. Він стверджує, що уряд США блокує фінансування його юридичного захисту з боку уряду Венесуели.

У четвер адвокат Мадуро Баррі Поллак сказав у судовій заяві в Нью-Йорку, що дії Мінфіну США неконституційно порушили право Мадуро на юриста на свій вибір. Він додав, що це порушення вимагає припинення справи.

Що передувало

Нагадаємо, США 3 січня завдали ударів по столиці Венесуели місту Каракусу іпровели спецоперацію із захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини Силії Флорес. Того ж дня їх обох доправили до Сполучених Штатів.

За словами генпрокуратури США Памели Бонді, Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову з імпорту кокаїну в США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю і руйнівними пристроями. Причому йшлося, зокрема, про мету використовувати таку зброю проти Сполучених Штатів.

Уже 5 січня в суді Нью-Йорка відбулося перше судове засідання, яке тривало близько 30 хвилин. На ньому Мадуро і Флорес заявили про свою невинуватість.

Попри те, що наступне слухання відбудеться 17 березня, суд над Мадуро за фактом почнеться не раніше 2027 року. Bloomberg писало, що поки що планується лише встановлення графіка обміну доказами та підготовчих процедур.

