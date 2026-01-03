ua en ru
Сб, 03 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп выступил с угрозами Мексике после операции в Венесуэле

США, Суббота 03 января 2026 17:50
UA EN RU
Трамп выступил с угрозами Мексике после операции в Венесуэле Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум после операции в Венесуэле. Трамп заявил, что Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время брифинга в США 3 января.

Трамп заявил, что у него "дружеские отношения" с президентом Мексики, но страной якобы руководит не она, а картели. Трамп якобы уже предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, но она, мол, отказалась.

"Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - заявил Трамп.

Он отметил, что "нам надо что-то делать", поскольку США якобы "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

"Знаете, они любят говорить 100 000. 100 000 - это тоже огромное количество людей. Но реальная цифра - 300 000 человек. И мы потеряли их из-за наркотиков. И они поступают через южную границу, преимущественно через южную границу", - заявил президент США.

При этом с угрозами Трамп выступил не только в адрес Мексики. Он сделал намек также на то, что наркотики якобы идут и через Канаду.

"Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", - отметил он.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро

Напомним, что ночью со 2 на 3 января Соединенные Штаты нанесли серии ударов по столице Венесуэлы - Каракасу. Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил проведение масштабной операции против Венесуэлы, заявив о захвате венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Сейчас Мадуро и его жена находятся в заключении на территории США. Им уже предъявили обвинения в Южном округе Нью-Йорка - заговор с целью наркотерроризма, заговор по импорту кокаина в США и многое другое.

Впрочем, мадурианский режим в Венесуэле в результате захвата Мадуро все еще не демонтирован. Сейчас, предполагают СМИ, ситуация в Венесуэле может пойти тремя путями: "конституционная" передача власти, военный переворот, или вообще дезинтеграция режима.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки Мексика Венесуэла Николас Мадуро
Новости
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Зеленский предложил Шмыгаля на должность министра энергетики
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем