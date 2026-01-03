Трамп выступил с угрозами Мексике после операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп выступил с угрозами в адрес Мексики и ее президента Клаудии Штейнбаум после операции в Венесуэле. Трамп заявил, что Мексикой якобы "управляют картели" и с этим "нужно что-то делать".

Как сообщает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время брифинга в США 3 января.

Трамп заявил, что у него "дружеские отношения" с президентом Мексики, но страной якобы руководит не она, а картели. Трамп якобы уже предлагал Штейнбаум ликвидировать картели, но она, мол, отказалась.

"Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - заявил Трамп.

Он отметил, что "нам надо что-то делать", поскольку США якобы "потеряли 300 тысяч человек" от наркотиков, которые поступают с мексиканской территории.

"Знаете, они любят говорить 100 000. 100 000 - это тоже огромное количество людей. Но реальная цифра - 300 000 человек. И мы потеряли их из-за наркотиков. И они поступают через южную границу, преимущественно через южную границу", - заявил президент США.

При этом с угрозами Трамп выступил не только в адрес Мексики. Он сделал намек также на то, что наркотики якобы идут и через Канаду.

"Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", - отметил он.