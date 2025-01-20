Новая система оценки функционального состояния: что нужно знать о правах пациентов и врачей

Новая система оценки повседневного функционирования человека создана для обеспечения прозрачности, справедливости и комфорта для каждого. Благодаря реформе удалось привлечь более 6 000 врачей в составе 1 500 экспертных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Права пациентов и команды оценивания: Аудио и видеофиксация : Для обеспечения прозрачности процесса оценивания разрешено осуществлять аудио и видеозапись. Пациент и учреждение здравоохранения имеют право снимать процесс, но материалы могут использоваться только для внутренних нужд, в частности в случае обжалования решений. Публичное размещение таких записей без согласия сторон запрещено законодательством.

: Для обеспечения прозрачности процесса оценивания разрешено осуществлять аудио и видеозапись. Пациент и учреждение здравоохранения имеют право снимать процесс, но материалы могут использоваться только для внутренних нужд, в частности в случае обжалования решений. Публичное размещение таких записей без согласия сторон запрещено законодательством. Присутствие представителя пациента : Пациент имеет право пригласить представителя во время оценки, подав соответствующее заявление.

: Пациент имеет право пригласить представителя во время оценки, подав соответствующее заявление. Обжалование решений: Если пациент не согласен с выводами команды, он может подать жалобу в течение 40 дней с момента вынесения решения. Жалобы рассматриваются Центром оценки функционального состояния лица. Врачи экспертных команд прилагают усилия, чтобы обеспечить качественное внедрение новой системы. По состоянию на сейчас: создано более 1 500 экспертных команд ;

; к работе привлечено почти 6 000 врачей ;

; команды работают в 290 медучреждениях по всей стране и рассмотрели более 10 000 дел. Правила взаимодействия: Проявление терпения и тактичности. Спокойные и понятные объяснения будут способствовать снижению напряжения.

Пациентам важно четко сообщать об их правах, включая возможность обжалования решения.

Недопустимы давление, оскорбления, угрозы или агрессивное поведение с любой стороны.