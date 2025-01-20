Новая система оценки функционального состояния: что нужно знать о правах пациентов и врачей
Фото: новая система оценивания здоровья (GettyImages)
Новая система оценки повседневного функционирования человека создана для обеспечения прозрачности, справедливости и комфорта для каждого. Благодаря реформе удалось привлечь более 6 000 врачей в составе 1 500 экспертных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
Права пациентов и команды оценивания:
- Аудио и видеофиксация: Для обеспечения прозрачности процесса оценивания разрешено осуществлять аудио и видеозапись. Пациент и учреждение здравоохранения имеют право снимать процесс, но материалы могут использоваться только для внутренних нужд, в частности в случае обжалования решений. Публичное размещение таких записей без согласия сторон запрещено законодательством.
- Присутствие представителя пациента: Пациент имеет право пригласить представителя во время оценки, подав соответствующее заявление.
- Обжалование решений: Если пациент не согласен с выводами команды, он может подать жалобу в течение 40 дней с момента вынесения решения. Жалобы рассматриваются Центром оценки функционального состояния лица.
Врачи экспертных команд прилагают усилия, чтобы обеспечить качественное внедрение новой системы. По состоянию на сейчас:
- создано более 1 500 экспертных команд;
- к работе привлечено почти 6 000 врачей;
- команды работают в 290 медучреждениях по всей стране и рассмотрели более 10 000 дел.
Правила взаимодействия:
- Проявление терпения и тактичности. Спокойные и понятные объяснения будут способствовать снижению напряжения.
- Пациентам важно четко сообщать об их правах, включая возможность обжалования решения.
- Недопустимы давление, оскорбления, угрозы или агрессивное поведение с любой стороны.
Напомним, что с января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила работы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК). Согласно новым требованиям, МСЭК будет оценивать повседневное функционирование.