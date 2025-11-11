ua en ru
Некоторые ветераны смогут получить до 70 тысяч за переоборудование авто: когда и куда обращаться

Вторник 11 ноября 2025 12:36
Некоторые ветераны смогут получить до 70 тысяч за переоборудование авто: когда и куда обращаться Ветераны с инвалидностью смогут получить компенсацию за переоборудование авто под собственные нужды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине вводят механизм денежной компенсации для ветеранов и ветеранок с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей - под свои нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию единого веб-портала органов исполнительной власти Украины "Урядовий портал".

Что известно о новом механизме компенсации

Недавно Кабинет министров Украины принял постановление, которое вводит механизм денежной компенсации для ветеранов и ветеранок с инвалидностью за переоборудование собственных автомобилей - под свои нужды.

Речь идет о компенсации на переоборудование транспортных средств с максимальным размером выплаты до 70 тысяч гривен.

"Это не просто финансовая помощь, а очередной шаг к настоящей безбарьерности и мобильности в гражданской жизни Защитников и Защитниц, которые потеряли свое здоровье на войне", - объяснили украинцам.

Уточняется, что пилотный проект разработан Минветеранов во исполнение Плана мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

"Создание безбарьерного пространства для ветеранов и ветеранок с инвалидностью - это вопрос не только удобства, но и уважение к их подвигу и вкладу в защиту страны. Безбарьерность - это доступ к транспорту, образованию, медицине, услугам и трудоустройству без препятствий", - отмечается в публикации.

Когда и куда именно нужно будет обращаться

Согласно информации Министерства по делам ветеранов, компенсация на переоборудование автомобилей будет предоставляться начиная с января 2026 года ветеранам и ветеранкам с инвалидностью.

"На основе фактических, документально подтвержденных расходов за переоборудование собственных автомобилей на специализированных СТО, которые имеют такую лицензию", - сообщили гражданам.

Для того чтобы получить компенсацию, нужно будет обращаться:

  • в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики (при областных военных администрациях - ОВА, районных администрациях или исполнительных органах городских советов);
  • с заявлением и другими необходимыми документами.

"О деталях как получить компенсацию проинформируем дополнительно", - отметили в министерстве.

В завершение в Минветеранов напомнили, что оплачивают обучение вождению авто для ветеранов и ветеранок с инвалидностью.

"Чтобы пройти бесплатное обучение, нужно обратиться в местное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту регистрируемого или фактического проживания (пребывания)", - подытожили в публикации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины утвердил нововведение, согласно которому государство будет компенсировать ветеранам 50% стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, в Украине запускают важный проект по долговременному медицинскому уходу ветеранов и ветеранок российско-украинской войны.

При этом важно помнить, что понятия "ветеран войны" и "участник боевых действий" - не одно и то же. Поэтому мы объясняли, в чем отличие этих статусов и где больше льгот.

Читайте также, как ветерану найти специалиста по сопровождению и чем он поможет.

