Людей призвали не гулять в парках Киева и не водить туда животных: что случилось

Жителей и гостей Киева призвали воздержаться от прогулок некоторыми зелеными зонами в разных районах города. Там не советуют также гулять с животными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Почему некоторых зеленых зон Киева лучше избегать

Согласно сообщению исполняющего обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Сергея Сабурова, в Киеве начались плановые обработки зеленых зон от клещей.

"Плановые обработки от клещей проводят для снижения рисков укусов и возможных инфекционных заболеваний, в частности энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма)", - напомнил эксперт.

Он объяснил, что синоптики прогнозируют сейчас теплую осень, "что является идеальными условиями для активности клещей".

Поэтому профилактические мероприятия, по его словам, остаются крайне актуальными.

"Для обработки зеленых зон коммунальщики используют исключительно сертифицированные препараты, безопасные для людей и животных", - рассказал Сабуров.

Отмечается, что районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений информируют жителей о месте и времени проведения работ в парках, скверах, бульварах и т.д. заблаговременно:

размещают предупреждения на официальных страницах в социальной сети Facebook;

обустраивают соответствующие таблички на территориях, где проводят обработку.

После проведения обработки специалисты рекомендуют:

воздержаться от прогулок на обработанных территориях - до трех суток;

воздержаться от выгула там животных.

"Если все же попали на территорию, после прогулки - тщательно вымыть руки или лапы животного", - отметили в КГГА.

Где сейчас продолжаются работы по обработке от клещей

Согласно информации КГГА, сейчас плановые обработки зеленых зон от клещей продолжаются в нескольких районах столицы.

В Голосеевском районе:

в парке имени Максима Рыльского;

в лесопарке вдоль Совских прудов;

в лесопарке на улице Холодноярской.

В Подольском районе:

на улице Тираспольской;

на площади Валерия Марченко.

Где не стоит гулять в конце сентября и в начале октября

В КГГА сообщили, что акарицидные обработки зеленых зон в конце сентября и в начале октября запланированы на отдельных локациях в Дарницком, Деснянском, Оболонском и Подольском районах Киева.

Дарницкий район:

парк Партизанской славы;

парк "Позняки";

парк "Привокзальный";

парк имени воинов-интернационалистов;

парк "Прибрежный";

фитнес-парк "Озеро Лебединое".

Деснянский район:

парк "Муромец";

парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича между проспектом Красной Калины и улицей Оноре де Бальзака;

парк "Киото";

парк имени Романа Шухевича;

парк "Молодежный".

Оболонский район:

парк "Наталка";

парк культуры и отдыха "Пуща-Водица";

парк отдыха на улице Бережанской, 10-20.

Подольский район: