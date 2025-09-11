Людей закликали не гуляти у парках Києва й не водити туди тварин: що сталось
Мешканців і гостей Києва закликали утриматись від прогулянок деякими зеленими зонами у різних районах міста. Там не радять також гуляти з тваринами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Чому деяких зелених зон Києва краще уникати
Згідно з повідомлянням виконувача обов'язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Сергія Сабурова, у Києві розпочались планові обробки зелених зон від кліщів.
"Планові обробки від кліщів проводять для зниження ризиків укусів та можливих інфекційних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма)", - нагадав експерт.
Він пояснив, що синоптики прогнозують нині теплу осінь, "що є ідеальними умовами для активності кліщів".
Тому профілактичні заходи, за його словами, лишаються вкрай актуальними.
"Для обробки зелених зон комунальники використовують винятково сертифіковані препарати, безпечні для людей і тварин", - розповів Сабуров.
Зазначається, що районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень інформують жителів про місце та час проведення робіт у парках, скверах, бульварах тощо завчасно:
- розміщують попередження на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook;
- облаштовують відповідні таблички на територіях, де проводять обробку.
Після проведення обробки фахівці рекомендують:
- утриматись від прогулянок на оброблених територіях - до трьох діб;
- утриматись від вигулу там тварин.
"Якщо все ж потрапили на територію, після прогулянки - ретельно вимити руки або лапи тварини", - наголосили у КМДА.
Де зараз тривають роботи з обробки від кліщів
Згідно з інформацією КМДА, зараз планові обробки зелених зон від кліщів тривають у кількох районах столиці.
У Голосіївському районі:
- у парку імені Максима Рильського;
- в лісопарку вздовж Совських ставків;
- в лісопарку на вулиці Холодноярській.
У Подільському районі:
- на вулиці Тираспольській;
- на площі Валерія Марченка.
Де не варто гуляти наприкінці вересня й на початку жовтня
У КМДА повідомили, що акарицидні обробки зелених зон наприкінці вересня та на початку жовтня заплановані на окремих локаціях у Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Подільському районах Києва.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк "Позняки";
- парк "Привокзальний";
- парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- парк "Прибережний";
- фітнес-парк "Озеро Лебедине".
Деснянський район:
- парк "Муромець";
- парк із водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича між проспектом Червоної Калини та вулицею Оноре де Бальзака;
- парк "Кіото";
- парк імені Романа Шухевича;
- парк "Молодіжний".
Оболонський район:
- парк "Наталка";
- парк культури й відпочинку "Пуща-Водиця";
- парк відпочинку на вулиці Бережанській, 10-20.
Подільський район:
- алея Художників;
- сквер на вулиці Кирилівській, 99;
- сквер на вулиці Захарівській;
- сквер імені Сергія Васильчука;
- сквер на вулиці Вишгородській;
- сквер на площі Тараса Шевченка;
- вулиця Віктора Некрасова;
- парк "Сирецький гай" (зі сторони вулиці Стеценка);
- зона відпочинку "Виноградар";
- сквер на проспекті Європейського Союзу;
- сквер на вулиці Світлицького;
- сквер імені Кузьми Скрябіна;
- зелена зона на проспекті Свободи, 2.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що один укус кліща може спричинити катастрофічні наслідки для організму людини чи тварини.
Ці крихітні членистоногі з класу павукоподібних небезпечні тим, що переносять різні хвороби, кусають свою жертву (присмоктуючись до тіла) й випускають у рану слину. Місце укусу з часом починає свербіти, може почервоніти.
Наслідки занесених кліщами інфекцій бувають важкі, а про зараження інколи можна дізнатися лише за аналізами.
В цілому сезон активності кліщів триває до кінця осені, а пік припадає на травень-червень й вересень-жовтень. Тож вже зараз варто подумати про те, як захиститися від укусів кліщів.
Крім того, ми пояснювали, як правильно перевірити себе на наявність кліщів після прогулянки на природі.
Читайте також, чому укус кліща може викликати алергію на улюблений багатьма продукт.