Людей закликали не гуляти у парках Києва й не водити туди тварин: що сталось

Мешканців і гостей Києва закликали утриматись від прогулянок деякими зеленими зонами у різних районах міста. Там не радять також гуляти з тваринами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Чому деяких зелених зон Києва краще уникати

Згідно з повідомлянням виконувача обов'язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Сергія Сабурова, у Києві розпочались планові обробки зелених зон від кліщів.

"Планові обробки від кліщів проводять для зниження ризиків укусів та можливих інфекційних захворювань, зокрема енцефаліту та бореліозу (хвороби Лайма)", - нагадав експерт.

Він пояснив, що синоптики прогнозують нині теплу осінь, "що є ідеальними умовами для активності кліщів".

Тому профілактичні заходи, за його словами, лишаються вкрай актуальними.

"Для обробки зелених зон комунальники використовують винятково сертифіковані препарати, безпечні для людей і тварин", - розповів Сабуров.

Зазначається, що районні комунальні підприємства з утримання зелених насаджень інформують жителів про місце та час проведення робіт у парках, скверах, бульварах тощо завчасно:

розміщують попередження на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook;

облаштовують відповідні таблички на територіях, де проводять обробку.

Після проведення обробки фахівці рекомендують:

⁠утриматись від прогулянок на оброблених територіях - до трьох діб;

утриматись від вигулу там тварин.

"Якщо все ж потрапили на територію, після прогулянки - ретельно вимити руки або лапи тварини", - наголосили у КМДА.

Де зараз тривають роботи з обробки від кліщів

Згідно з інформацією КМДА, зараз планові обробки зелених зон від кліщів тривають у кількох районах столиці.

У Голосіївському районі:

у парку імені Максима Рильського;

в лісопарку вздовж Совських ставків;

в лісопарку на вулиці Холодноярській.

У Подільському районі:

на вулиці Тираспольській;

на площі Валерія Марченка.

Де не варто гуляти наприкінці вересня й на початку жовтня

У КМДА повідомили, що акарицидні обробки зелених зон наприкінці вересня та на початку жовтня заплановані на окремих локаціях у Дарницькому, Деснянському, Оболонському та Подільському районах Києва.

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк "Позняки";

парк "Привокзальний";

парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

парк "Прибережний";

фітнес-парк "Озеро Лебедине".

Деснянський район:

парк "Муромець";

парк із водними об'єктами вздовж проспекту Романа Шухевича між проспектом Червоної Калини та вулицею Оноре де Бальзака;

парк "Кіото";

парк імені Романа Шухевича;

парк "Молодіжний".

Оболонський район:

парк "Наталка";

парк культури й відпочинку "Пуща-Водиця";

парк відпочинку на вулиці Бережанській, 10-20.

Подільський район: