Укус клеща может вызвать аллергию на ваш любимый продукт: врачи бьют тревогу

Врачи бьют тревогу - новая аллергия на мясо млекопитающих, вызванная укусом клеща, распространяется по миру. Узнайте, как Альфа-гал синдром меняет рацион и почему тысячи случаев до сих пор не диагностированы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что известно о редкой аллергии после укуса клеща

Альфа-гал синдром (АГС) - опасная аллергическая реакция на углевод альфа-галактозу, содержащийся в мясе млекопитающих. Этот природный сахар не встречается в человеческом организме, иммунная система некоторых людей воспринимает его как угрозу, запуская мощную аллергическую реакцию. Чаще всего причиной развития АГС являются укусы клещей, которые передают альфа-гал со слюной. После этого даже кусок стейка может вызвать анафилаксию.

Симптомы обычно возникают через 3-6 часов после употребления мяса - это крапивница, тошнота, расстройство желудка, удушье, отек языка, падение давления. Реакции могут быть настолько сильными, что без адреналина под рукой - не выжить.

В США с 2010 по 2022 год зарегистрировано более 110 тысяч подозрительных случаев. Эксперты подозревают, что на самом деле их в 4 раза больше. Синдром выявляли в Европе, Австралии, Азии, Африке. Больные - люди любого возраста, которые имели контакт с клещами. Особенно опасны леса, парки и высокотравье.

Диагностика АГС требует анализа крови на антитела к альфа-гал и внимательного сбора анамнеза. Лечение самого синдрома пока не существует. Единственное - избегать повторных укусов клещей и любых продуктов, содержащих альфа-гал. Это не только мясо свинины, говядины или баранины, но и молочные продукты, желатин, лекарства на основе животного сырья (например, гепарин, панкреатин, вакцины с желатином и т.д.).

Что важно знать тем, у кого подозревают Альфа-гал синдром

Избегайте мяса млекопитающих, молочных продуктов, желатина, лекарств животного происхождения.

Носите с собой инъекционный адреналин и антигистаминные препараты.

Защищайтесь от клещей: одежда, репелленты, проверка тела после прогулок.

Хорошие новости заключаются в том, что уровень антител к альфа-гал со временем снижается. И некоторые люди постепенно возвращают возможность потреблять мясо. Но делать это стоит только под наблюдением врача и после соответствующих анализов.

Если после шашлыков вам вдруг стало плохо - обратите внимание. Возможно, это не пищевое отравление, а симптом серьезной аллергии.