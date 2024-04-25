Врач рассказала, как правильно проверить себя на наличие клещей после прогулки на природе
В Украине уже давно начался сезон клещей. Эти паразиты очень быстро присасываются к телу, осматривать себя после прогулок надо очень пристально.
Как это правильно делать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Даши Власенко в Instagram.
Главные советы по клещам и прогулкам
Если вы планируете прогулку по лесу, подумайте о защите заранее. На вас должен быть головной убор, одежда светлая и плотная (так виднее темного клеща), носки, воротник заправленный, длинные рукава и штаны, куртку или рубашку заправляйте в штаны.
Держитесь поближе к центру тропы, избегая высокой травы и кустарников, ведь именно там и ждут вас насекомые.
Репеллент - это лучшее средство от клещей, можете использовать несколько.
Врач посоветовала использовать перметрин для распыления на одежду и обувь, а ДЕТА - на открытую кожу.
Перметрин от клещей эффективен в высоких концентрациях 30-40%, подходящих только для обработки текстиля.
Знайте, что репелленты нельзя использовать детям до 2-х месяцев.
ДЕТА на детскую кожу используется в концентрации не более 33% и с 2-х лет.
Не забывайте, что, находясь в лесу, необходимо раз в 1-2 часа проводить самоосмотр на наличие клещей.
Как провести осмотр на клещей
Не снимайте одежду, пока вы на природе, осматривайте открытые части тела.
Особое внимание уделите этим частям тела:
- Шея, волосистая часть головы
- За ушами
- Между пальцами ног
- Задняя часть ноги в области колен.
- Область резинки от нижнего белья
- Линия резинки носков
- Воротник рубашки и шея
- Подмышки и локтевые впадины
- Под грудью у женщин
Когда вернетесь домой - не снимайте сразу одежду, а осмотрите ее, примите душ. Также осмотрите тело, прежде чем ложиться спать.
Напомним, что врач рассказал, как немедленно и правильно вытащить паразита.
До этого врач рассказала, как правильно вытащить клеща.