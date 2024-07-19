Воспаление сердца и артрит: какие последствия может вызвать укус клеща

Во время отдыха на природе в Украине всегда есть риск укуса клещей, которые переносят различные болезни. Последствия этих инфекций бывают тяжелые, а о заражении иногда можно узнать только по анализу.

Что нужно делать после укуса клеща и на какие симптомы обращать внимание, в комментарии РБК-Украина рассказала доцент кафедры инфекционных болезней НУОЗ имени Шупика Любовь Коцюбайло .

Какие болезни переносят клещи в Украине.

Клещи кусают, присасываясь к телу и выпуская слюну в рану. Место укуса со временем начинает чесаться, может покраснеть.

"Прежде всего, когда человека укусил клещ – надо забрать его самостоятельно или обратиться за медицинской помощью. Потому что клещи могут передавать разные болезни, не только Лайма, о которой большинство людей знает. У нас в Украине высокая инфицированность клещей и анаплазмозом и эрлихиозом. Клещи передают также бабезиоз, есть такая болезнь как клещевая лимфаденопатия. А самое сложное, что человек может получить при укусе клеща - клещевой энцефалит", - рассказывает Любовь Коцюбайло.

Клещ может передавать бактерии, вирусы и простейшие. Инфекции, вызывающие боррелиоз (болезнь Лайма) и энцефалит, есть в клещах от природы. В то же время человека не обязательно должен укусить клещ, чтобы он заразился болезнью Лайма.

"Это могут быть укусы других кровососущих насекомых - комаров, слепней. То есть, человек не видел на себе клеща, что-то укусило на природе, а мы видим картину болезни Лайма и подтверждение в анализах", - отмечает Любовь Коцюбайло.

Фото: Болезнь Лайма подтверждается анализом крови (gettyimages.com)

От чего зависят риски заразиться от клещей

Риски заразиться одним из этих заболеваний зависят от местности. Эпидемиологи изучают, сколько клещей являются переносчиком инфекций в разных регионах и локациях.

"Многое зависит от ареала, где человека укусил этот клещ. Если взять статистику по Киеву, например, парк "Отрадный", то там 17-20% клещей инфицированы боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма. На Трухановом острове - 22-24%. Взять Гидропарк, леса Дарницы, Оболонь у озер, парк "Муромец", Голосеевский парк - от 5% до 27% риск того, что человек может получить болезнь Лайма", - объясняет ученая.

Бабезиоз обнаруживают максимум у 2% клещей, а болезни крови анаплазмоз и эрлихиоз, которые развиваются за 5-7 суток – в среднем по Украине обнаруживали у 2,5-10% клещей в разных ареалах.

Можно ли понять, что укусил инфицированный клещ

Особой реакции после укуса инфицированного клеща не будет, обращает внимание инфекционист. Будет аллергическая реакция организма на "чужое" – как на укусы комаров или других насекомых. Может быть покраснение или зуд.

"Чтобы узнать, была ли инфекция, нужно дать клещ на исследование в лабораторию, но он должен быть живой, полностью невредим. Исследуют его слюну и тогда можем дать профилактику пациенту наперед", - рассказывает Любовь Коцюбайло.

Когда клещ пробыл на теле 3 или большее дней, то определение инфицированности клеща уменьшается, так как он много насасывается крови, а чистой слюны можно не найти.

"Если люди приезжают из Волыни (там и в Крыму есть природные очаги клещевого энфефалита), мы всем таким пациентам говорим обязательно ежедневно следить за температурой тела. Потому что первым признаком клещевого энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза является температура. При болезни Лайма температуры нет или есть очень редко субфебрильная", - обращает внимание специалист.

Если температура нарастает, сразу следует обращаться к врачу. Также – если изменилась реакция кожи в месте укуса. Можно обратиться к семейному врачу, а он даст направление к инфекционисту. Также следует сдать общий анализ крови.

Самостоятельно принимать антибиотик для профилактики Любовь Коцюбайло не рекомендует. Врачи принимают решение о приеме препаратов ля профилактики на основе информации о заразности клещей в районах.

Фото: После укуса клеща может повыситься температура (gettyimages.com)

В 30% случаев заражения боррелиозом может появиться мигрирующая эритема – красное кольцо на коже, которое может достигать 10-50 см в диаметре. В то же время общее состояние у таких больных может быть нормальное.

"Через месяц-два-три начинаются осложнения. Может быть воспаление суставов, сердца, тяжелые нарушения ритма, менингит, менингенцефалит, полинейропатия (когда невозможно расчесать волосы, нести сумочку, тяжело держать какие-то предметы в руках, тяжесть при ходьбе и стоянии на ногах)", - перечисляет инфекционист.

Обычно человек не подозревает болезнь Лайма и обращается к дерматологу, неврологу, кардиологу. Врачи назначают свое лечение, которое не очень помогает. Поэтому следует обращаться и к инфекционисту, чтобы выявить причину недомогания. В большинстве своем болезни от укусов клещей лечат амбулаторно, в больницу кладут, когда есть осложнения или тяжелое течение заболевания.

По словам врача, большая часть осложнений от болезни Лайма излечивается, хотя могут быть "остаточные явления" – меньшая сила в руках или ногах, болевой синдром или чувствительность кожи. Также бывает изолированное поражение лицевого нерва (паралич).