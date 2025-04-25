Названа группа крови, которая привлекает клещей как магнит

Ученые выяснили, что клещи имеют четкие предпочтения относительно группы крови своих жертв, и владельцы одной из них рискуют стать "мишенью" значительно чаще других.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, каких именно людей чаще всего кусают клещи и при чем тут группа крови.

Какую группу крови любят клещи?

С наступлением теплых дней активизируются не только прогулки на природе, но и опасные соседи - клещи, укусы которых могут привести к серьезным заболеваниям. Долгое время считалось, что эти кровопийцы атакуют всех без разбора, ориентируясь на тепло тела, запах пота и уровень углекислого газа. Однако, последние научные исследования проливают свет на неожиданную закономерность: оказывается, клещи имеют свои "вкусовые" предпочтения, и люди с определенной группой крови становятся для них значительно более привлекательной "трапезой".

Международная группа ученых из Университета Масарика в Брно, Чехия, провела серию экспериментов, чтобы выяснить, какая же группа крови является самой желанной для этих опасных паразитов. Результаты их исследований, опубликованные в научном журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine, стали настоящим откровением для многих.

В ходе эксперимента исследователи собрали образцы крови разных групп у добровольцев и разместили их на фильтровальной бумаге в чашках Петри. После этого в чашки поместили клещей - самый распространенный в Европе вид Ixodes ricinus, который является основным переносчиком бактерий, вызывающих болезнь Лайма. В течение определенного времени ученые наблюдали за поведением паразитов, фиксируя, к каким образцам крови они проявляли наибольший интерес.

Результаты эксперимента оказались довольно однозначными: чаще всего клещи выбирали кровь второй группы - А (II). Эта группа крови оказалась для них самой привлекательной, значительно опережая другие варианты. Для подтверждения этой закономерности эксперимент повторяли более ста раз, и в каждом случае наблюдалась аналогичная тенденция.

В противоположность этому, наименьший интерес у клещей вызывала кровь третьей группы - В (III). Люди с этой группой крови оказались наименее подвержены "вниманию" кровопийц в лабораторных условиях. Что касается первой (0) и четвертой (АВ) групп крови, они показали средние результаты привлекательности для клещей.

"Люди со второй группой крови должны быть особенно осторожными и принимать дополнительные меры для защиты от клещей", - рассказала автор исследования, доктор Алена Заковская.

Ученые пока не могут предоставить исчерпывающего объяснения таким "гастрономическим" предпочтениям клещей. Одна из гипотез заключается в том, что определенные биохимические факторы или специфические запахи, которые выделяет кожа людей с разными группами крови, могут по-разному привлекать паразитов. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь раскрыть эти механизмы и разработать новые, более эффективные средства защиты от клещей.

Важно отметить, что результаты лабораторных исследований не всегда полностью отражают ситуацию в реальной среде. Клещи ориентируются не только на запах крови, но и на другие факторы, такие как температура тела, влажность кожи и уровень углекислого газа, выделяемого при дыхании. Поэтому владельцам других групп крови не стоит терять бдительность и пренебрегать правилами безопасности во время пребывания на природе.

Как защититься от клещей независимо от группы крови:

Надевайте защитную одежду

Отправляясь на природу, отдавайте предпочтение светлой одежде с длинными рукавами и штанинами, которые следует заправлять в носки.

Используйте репелленты

Специальные средства для отпугивания клещей наносите на кожу и одежду в соответствии с инструкцией.

Избегайте густой травы и кустарников

Клещи чаще всего обитают именно в таких местах.

Тщательно осматривайте себя и своих близких

После возвращения с прогулки внимательно проверьте кожу, особенно в складках и волосистой части головы.

Осмотрите одежду и снаряжение

Клещи могут прицепиться к вещам, поэтому их также нужно тщательно проверить.

Что делать, если клещ все же укусил: