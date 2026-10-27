Люблинское воеводство разорвало сотрудничество со Львовщиной через год УПА

За расторжение соглашения проголосовали все 30 присутствующих депутатов сеймика, еще трое отсутствовали. Соглашение действовало с 2004 года и предусматривало сотрудничество в экономике, торговле, науке, образовании и культуре.

"Львовский областной совет не отказался от чествования людей, которые убивали поляков, поэтому мы немедленно разрываем сотрудничество", - заявил маршалок воеводства Ярослав Ставерский.

По его словам, действовать нужно быстро, чтобы "соседи, которым мы помогали и помогаем, опомнились". Он назвал события 1943-1944 годов на Волыни жестоким геноцидом, за который никто не извинился.

Заместитель председателя сеймика Кшиштоф Галашкевич из партии "Право и справедливость" рассказал, что Львову давали время до понедельника, 26 октября, чтобы отменить решение, но этого не произошло.

Глава фракции "Гражданской коалиции" Зофия Возьница напомнила, что поляки приняли миллионы украинских матерей с детьми после начала войны. В то же время, по ее словам, если Львов откажется от своего решения, сотрудничество можно пересмотреть, ведь с западной Украиной у региона хорошие отношения.

Лидер фракции Польской крестьянской партии Марек Кось тоже считает, что отношения между соседями "как-то наладятся", но соглашаться с чествованием УПА Польша не может.