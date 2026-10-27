Люблінське воєводство розірвало співпрацю зі Львівщиною через рік УПА

За розірвання угоди проголосували всі 30 присутніх депутатів сеймику, ще троє були відсутні. Угода діяла з 2004 року і передбачала співпрацю в економіці, торгівлі, науці, освіті та культурі.

"Львівська обласна рада не відмовилася від вшанування людей, які вбивали поляків, тож ми негайно розриваємо співпрацю", - заявив маршалок воєводства Ярослав Ставярський.

За його словами, діяти треба швидко, щоб "сусіди, яким ми допомагали і допомагаємо, схаменулися". Він назвав події 1943-1944 років на Волині жорстоким геноцидом, за який ніхто не вибачився.

Заступник голови сеймику Кшиштоф Галашкевич з партії "Право і справедливість" розповів, що Львову давали час до понеділка, 26 жовтня, щоб скасувати рішення, але цього не сталося.

Голова фракції "Громадянської коаліції" Зофія Возьніца нагадала, що поляки прийняли мільйони українських матерів із дітьми після початку війни. Водночас, за її словами, якщо Львів відмовиться від свого рішення, співпрацю можна буде переглянути, адже з західною Україною в регіону добрі стосунки.

Лідер фракції Польської селянської партії Марек Кось теж вважає, що відносини між сусідами "якось налагодяться", але погоджуватися з вшануванням УПА Польща не може.