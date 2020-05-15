Відкриття ринків і зняття блокпостів: Львівська область послабила карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області знімають карантинні блокпости

Комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення послабити карантин у Львівській області. З сьогоднішнього дня в регіоні зняли ряд обмежень і готуються прибрати карантинні блокпости.

Про це у Facebook повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

За його словами, на території області буде відновлено роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарних норм. Крім того, з обласного бюджету виділяють гроші на організацію регулярних спеціальних перевезень медиків.

"Крім цього, з 16 травня припиняють функціонування на території області стаціонарні карантинні контрольно-пропускні пункти, а планову госпіталізацію можуть дозволити не раніше 22 травня", - зазначив Козицький.

В цілому з 15 травня у Львівській області дозволено:

заходи щодо забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

індивідуальні тренувальні заняття, навчально-тренувальні збори спортсменів;

робота установ торгового і побутового обслуговування населення;

робота непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки;

здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

медична практика, діяльність з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарна практика;

робота АЗС, техобслуговування автотранспорту;

ремонт техніки;

хімчистки;

поштова та кур'єрська діяльність;

будівельні роботи;

діяльність відкритих (літніх) площадок під відкритим небом;

доставка продуктів харчування;

робота агропродовольчих ринків;

робота музеїв, музеїв під відкритим небом і історико-культурних заповідників;

прийом відвідувачів (за рішенням власника / органу управління);

робота підприємств в галузі засобів масової інформації (преса, друкарні, редакції);

журналістська діяльність;

здійснення кіно- і відеозйомки (кількість - не більше 50 осіб).



При цьому під забороною залишаються перебування в громадських місцях без масок, робота навчальних закладів, масові заходи, робота ресторанів і кафе, регулярні і нерегулярні перевезення і так далі.

Нагадаємо, вчора у Львові представили наступні етапи виходу з карантину. Зокрема, в обласному центрі вже дозволили роботу непродовольчих ринків, а також магазинів одягу та взуття з прямим виходом на вулицю.

Крім того, місто презентувало план по виходу культури з карантину. Даний план передбачає п'ять етапів, повний вихід закладів культури з карантину у Львові планується у вересні.

Автор: Іван Петров