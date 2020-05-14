У Львові представили наступні етапи виходу з карантину: список нових послаблень

З завтрашнього дня у Львові відкривають візові центри
У Львові прийняли рішення про наступні етапи виходу з карантину. Про це повідомляє на своєму Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий.
Як він сказав, сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій прийняла відповідне рішення.
А саме, 15 травня відкривають:
З 18 травня запрацюють:
Всі ці заклади зобов’язані працювати за відповідними протоколами. У разі фіксації порушення - штраф і закриття.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури представило план з 3 етапів для відновлення регулярного пасажирського сполучення. РБК-Україна їх расспісало.
Додамо, що в Україні можуть ввести нову модель громадського транспорту в зв'язку з епідемією коронавірусу.
Автор: Анастасия Рокитна