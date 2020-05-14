У Львові розробили план по виходу культури з карантину

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План включає в себе п'ять етапів

Львівська міська рада спільно з представниками різних культурних середовищ міста розробили план виходу культури з карантину. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Як повідомляється, план включає в себе п'ять етапів, які будуть впроваджуватися поступово і тільки за умови зменшення динаміки розповсюдження COVID-19.

Так, культура Львова буде виходити з карантину в наступному порядку:

Етап 1 - Травень

Пілотне відкриття музейних просторів просто неба;

запуск автокінотеатрів:

театри почнуть репетирувати вистави;

відкриття виставок просто неба;

відкриття вуличних експозицій.

Етап 2 - Червень

відкриття медіатек і бібліотек (спочатку абонемент, потім і зали коворкінгу);

відкриття народних домів (індивідуальні заняття);

відкриття молодіжних центрів;

можливість проведення подій з обмеженою кількістю людей на відкритому просторі при дотриманні окремого протоколу (зокрема, у паркових зонах);

повноцінне відкриття виставок у закритих приміщеннях (за умови дотримання окремого протоколу) і галерей;

відкриття кінотеатрів просто неба;

відновлення роботи додаткової кількості музеїв

Етап 3 - Липень

концерти і театральні вистави на відкритому просторі.

Етап 4 - Серпень

пілотне проведення подій в закритих приміщеннях - за умови дотримання окремого протоколу (театр, органний зал) - з обмеженою кількістю людей;

відкриття кінотеатрів у закритих приміщеннях (з окремим протоколом) - з обмеженою кількістю людей.

Етап 5 - Вересень

відкриття музичних і художніх шкіл;

збільшення дозволеної кількості відвідувачів у театрах, концертних залах, опері, філармонії;

відновлення можливості проведення тематичних конференцій та виставок;

пілотне проведення подій фестивального типу і ярмарок - на відкритому просторі при обмеженій кількості людей і окремим протоколом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська міськрада підготував поетапний план відновлення туристичної індустрії. Так, план виходу з туристичної кризи охоплює наступні вісім місяців.

Автор: Валерія Мрачковська