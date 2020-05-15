Открытие рынков и снятие блокпостов: Львовская область ослабила карантин

В области снимают карантинные блокпосты
Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин во Львовской области. С сегодняшнего дня в регионе сняли ряд ограничений и готовятся убрать карантинные блокпосты.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
По его словам, на территории области будет возобновлена работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм. Кроме того, из областного бюджета выделяют деньги на организацию регулярных специальных перевозок медиков.
"Кроме этого, с 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.
В целом с 15 мая во Львовской области разрешены:
При этом под запретом остаются пребывание в общественных местах без масок, работа учебных заведений, массовые мероприятия, работа ресторанов и кафе, регулярные и нерегулярные перевозки и так далее.
Напомним, вчера во Львове представили следующие этапы выхода из карантина. В частности, в областном центре уже разрешили работу непродовольственных рынков, а также магазинов одежды и обуви с прямым выходом на улицу.
Кроме того, город представил план по выходу культуры из карантина. Данный план предусматривает пять этапов, полный выход заведений культуры из карантина во Львове планируется в сентябре.
Автор: Иван Петров