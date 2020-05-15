ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Открытие рынков и снятие блокпостов: Львовская область ослабила карантин

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 14:03
Открытие рынков и снятие блокпостов: Львовская область ослабила карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области снимают карантинные блокпосты

Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ослабить карантин во Львовской области. С сегодняшнего дня в регионе сняли ряд ограничений и готовятся убрать карантинные блокпосты.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По его словам, на территории области будет возобновлена работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарных норм. Кроме того, из областного бюджета выделяют деньги на организацию регулярных специальных перевозок медиков.

"Кроме этого, с 16 мая прекращают функционирование на территории области стационарные карантинные контрольно-пропускные пункты, а плановую госпитализацию могут позволить не ранее 22 мая", - отметил Козицкий.

В целом с 15 мая во Львовской области разрешены:

  • мероприятия по обеспечению работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
  • работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • медицинская практика, деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарная практика;
  • работа АЗС, техобслуживание автотранспорта;
  • ремонт техники;
  • химчистки;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • строительные работы;
  • деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
  • доставка продуктов питания;
  • работа агропродовольственных рынков;
  • работа музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
  • прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
  • работа предприятий в области СМИ (пресса, типографии, редакции);
  • журналистская деятельность;
  • осуществление кино- и видеосъемки (количество - не более 50 человек).

При этом под запретом остаются пребывание в общественных местах без масок, работа учебных заведений, массовые мероприятия, работа ресторанов и кафе, регулярные и нерегулярные перевозки и так далее.

Напомним, вчера во Львове представили следующие этапы выхода из карантина. В частности, в областном центре уже разрешили работу непродовольственных рынков, а также магазинов одежды и обуви с прямым выходом на улицу.

Кроме того, город представил план по выходу культуры из карантина. Данный план предусматривает пять этапов, полный выход заведений культуры из карантина во Львове планируется в сентябре.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Львовская областькарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь